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Военный эксперт Грабский ответил, обострится ли конфликт между Россией и НАТО, если Румыния будет сбивать беспилотники

15 сентября, 2023 пятница
23:22
Война с Россией

Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ рассказал, как повлияет на развитие конфликта между Россией и НАТО то, что Румыния будет сбивать беспилотники

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Не усиливает, потому что заявление было таким, что эти дроны не специально летят на территорию Румынии, а могут случайно на него попасть и Румыния будет их сбивать для обеспечения жизни и здоровья своих граждан", - отметил он.

Грабский добавил, что в этом усматривается не акт агрессии, а определенная случайность, связанная с войной, но это "ни в коей мере не изменит основных тенденций взаимоотношений между НАТО и Россией".

Что известно о предыдущих инцидентах с осколками дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

13 сентября глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.

15 сентября заместитель начальника штаба обороны Румынии Георгица Влад заявил , что армия готова при необходимости сбивать российские дроны.

Мир
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оружие
Румыния
окупанти
безпілотник
НАТО
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