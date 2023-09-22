Военный эксперт: Если будет угроза падения Украине, американцы ускорят предоставление F16, ATACMS и прочего вооружения

Об этом рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, такой сценарий возможен. Но сейчас, к сожалению, главное бремя войны возложено на Силы обороны Украины

"Поэтому для того чтобы победить, Украине нужно создать ситуацию, когда мы будем иметь 1000 ракет таких как "Нептун" с дальностью 1,500 км. Специалисты, которые создают ракеты, говорят, что это возможно. Только вместо того, чтобы им мешать, нужно устранить людей из Государственной аудиторской службы Украины, в том числе от ракетных вопросов", - объяснил военный эксперт.

Подводя итог визиту Зеленского в США, Валентин Бадрак отметил, что главным результатом были заявления о совместных производствах оружия.

"Американские власти сейчас колеблются и не могут принять решения о стратегической поддержке Украины, потому что нет геополитического решения относительно России и уничтожения ее режима. Украине нужно еще больше сейчас сосредоточиться на собственных ракетах и дронах, беспилотных системах воздушного, морского и наземного базирования. Это очень мощный". элемент асимметричного оружия совместно с традициями украинских спецназовцев", - добавил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Наш проигрыш или наша победа трактуются на Западе по другому, говорит эксперт.

"Наш проигрыш, по словам Зеленского, означает, что мы не достигнем цели и не сможем осуществить освобождение всей Украины. Но эта ситуация не считается проигрышем в Вашингтоне. Там это было бы нормальным компромиссом, даже заморозить войну. Они же когда делали обеспечение летне-осенней компании, акцент был на том, чтобы украинская армия дошла до моря.В лучшем виде главной целью было освобождение тех территорий, которые были захвачены после 24 февраля 2022. О других территориях даже не думали, и эти идеи откровенно продвигали через западные и инсайдерские СМИ каналы", - резюмировал Валентин Бадрак.

Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.