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Военный эксперт Черник объяснил, почему ракеты Taurus не переломят ход войны и как нам помогут ATACMS

28 сентября, 2023 четверг
21:37
Война с Россией

Петр Черник, военный эксперт, считает, что ракеты ATACMS в большом количестве могут переломить ход войны на конкретно взятом плацдарме и вообще помочь эту войну нам выиграть

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Нам бы в первую очередь получить достаточное количество ATACMS, потому что в сторону Taurus не стоит смотреть как на оружие, которое переломит ход войны. Во-первых, этих ракет не очень много. Немцы декларируют всего 150 единиц, а мы понимаем, что все не передадут. Это крылатая ракета авиационного базирования. С самолетом все очень сложно, потому что он должен подняться в воздух, выйти на рубежи пусков, осуществить эти пуски, вернуться назад. Су-24 - большая машина, за нашими самолетами россияне следят, на наши аэродромы постоянно что-то насыпают. Мы должны самолеты поднимать в воздух, чтобы их спасти. То есть это долгая философия применения таких ракет", - заметил военный эксперт.

Петр Черник подчеркнул, что ATACMS в большом количестве могут переломить ход войны на конкретно взятом плацдарме и вообще помочь эту войну нам выиграть. Вопрос только в количестве таких ракет.

"ATACMS – уникальна тем, что, во-первых, является квазибаллистической ракетой со скоростью 5400 км в час. Отстреливается с M142 HIMARS и M270 MLRS. Скорость перезаряжания – каких-то 15-20 минут. Автомобиль подвижный – пуск совершил и отошел на несколько километров. Это делается ночью, противник этого всего не может видеть. Дадут несколько десятков - хорошо, что-то уничтожим, где-то ускорим. А если бы дали несколько сотен, а на складах в США есть больше 4 тысячи, то добрая тысяча этих ракет буквально за месяц может позволить нам дойти до самого Перекопского перешейка и практически приблизиться к Мариуполю", - отметил Черник.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе

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