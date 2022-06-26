Пожалуй, ключевой вопрос, который после ста дней войны все чаще задают себе, это почему Путин все же решился на войну несмотря на то, что все – от президента Байдена до представителей Еврокомиссии и даже российского генштаба – говорили этого не делать. Но он начал полномасштабную войну.

Когда мы говорим о путинском режиме, мы пытаемся говорить с позиций цивилизованного мира, к которому так стремится Украина, с позиции трансатлантической, с позиции демократических стран. Этот критерий не имеет никакого отношения к путинской Росси, потому что Путин построил настоящее мафиозное государство. Проблема в том, что отношения с мафией – это не отношения с государством. Это совершенно другая система отношений, к которой ни Европа, ни Америка, ни Украина никогда не были готовы.

Это не политика, это всегда война. Она может быть войной холодной, теплой, горячей, может быть войной на истребление. Путин никогда не рассматривал мир, Европу, Украину как нечто суверенное, куда он своими мафиозными щупальцами не может вмешаться. Он всегда коррумпировал, всегда работал на ослабление, всегда вкладывал огромные средства в лоббирование, в том числе через западные компании и западных политиков, своих интересов, а это в основном интересы Газпрома и Роснефти. Он всегда был готов к нападению и напал ровно тогда, когда посчитал, что может напасть. Когда понял, что с ним будут разговаривать как цивилизованным государством, но агрессором, объявившим войну. Путин никогда не смог бы ужиться со свободолюбивой Украиной. Он никогда не простит Оранжевой революции, никогда не простит Революции Достоинства, никогда не простит независимой позиции в свое время Петра Порошенко, а сегодня – Владимира Зеленского.

Путин понимает только позицию силы. И даже если вы смотрите на него с позиции, что экономической силы у него меньше, чем у Запада, для него и для войны это не имеет никакого значения. У него достаточно силы, чтобы начать драку. И он ее начал в тот момент, который посчитал для себя критичным, важным, удобным. И сделал это достаточно для него удачно. В отношениях с Путиным более важным был не стандартный политический и экономический, а психологический анализ мафии на основе уже существующих исследований мафий, в том числе и тех, что не приходили к власти, но были очень сильны, например таких, как сицилийская.

Экономические санкции, несомненно, наносят удар, особенно когда они продуманные. Не такие санкции, которые ограничивают экспорт и дают ему зарабатывать не меньше, продавая в другие страны те же ресурсы со скидками, но в большем объеме, а такие, которые не позволяют ему ничего получать от импорта. Вот туда надо было Европе и миру в основном нацелить свои усилия: изолировать Россию от импорта полностью или ввести на все связанные с российскими товарами операции налог во всем мире. 5-10 процентов на приобретение или продажу российских товаров. И эти деньги и направлять на войну, на покупку вооружения (а это сейчас самое главное), и откладывать на восстановление экономики Украины.

Нынешние санкции имеют свой эффект, как персональный, так и общий, они вводятся по какому-то понятному для европейцев и американцев плану, но это совершенно не то, что нужно делать в ситуации с Путиным. Или надо было готовить его сразу к сильному удару, или вводить санкции, которые не позволяли бы ему не получать и накапливать валюту, а ее тратить. Потому что на внутреннем ресурсе, во всяком случае в области военных действий, он долго не продержится.

Но у него есть некая "подушка безопасности" экономической. Это Китай и Индия. С другой стороны, сейчас быстро меняется нефтяной рынок: возможно вернется к торговле с цивилизованным миром Венесуэла, грядут изменения и на Ближнем Востоке. Как вы видите этот вектор нефтяной?

Естественно, самый большой потенциал роста продаж у Саудовской Аравии. За счет скидок Россия вытеснила ее с индийского и китайского рынка, но у Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов потенциала снижения цены и наращивания объемов еще очень велик. Я не считаю, что Венесуэла выходит так существенно и не готов обсуждать проблему выхода Ирана на общий рынок. Но есть существенные поставки газа, которые стали возможны по схеме Израиль/Египет/сжижение/Европа и другие возможности поставок газа. Но сейчас мы говорим о том, что мы этим раскачали инфляцию, энергетическую недостаточность в Европе и идем к зиме (летом всегда идем к зиме). И вот об этом надо сейчас думать. Сейчас надо заниматься не только наращиванием эмбарго, но всем, что перекроет России какие-либо возможности тратить эти средства на приобретение тех или иных товаров, необходимых для продолжения жизнедеятельности экономики и военной экономики. И в первую очередь – поставки вооружения в Украину опережающими темпами. Нынешние темпы смехотворны и недостаточны.

А есть ли у вас какие-то рецепты работы с Китаем в этом направлении? Мы же понимаем, что то, что цивилизованный мир может перекрыть, Путин попытается перекрывать с помощью Поднебесной?

Давайте начнем с Индии. У каждого своя рубашка ближе к телу. Индия в очень тяжелом политическом и экономическом состоянии, в одном из худших своих состояний. И когда ей предлагают в 25 раз увеличить объемы приобретения нефти с такими огромными скидками, трудно поверить, что они от этого откажутся без получения компенсации со стороны Запада. А Китай уже давно закупил со скидками российские нефть и газ через авансирование строительства трубопровода, плюс присутствует элемент коррупции. Ситуация с Китаем понятна: уже туда поставляют, практически без денег и по сниженной фиксированной цене. И я не вижу возможности что-либо здесь изменить. Возможность перепродажи Китаем ресурсов на вторичном рынке – отдельный вопрос, тут Запад в состоянии повлиять и на Китай, и на Индию.

Но это не так существенно. Самое существенное, повторюсь – это наращивание военного бюджета Украины до необходимых 6-7 миллиардов долларов в месяц. Это бюджет, который посчитан и который должен быть, но по оценкам экспертов этого бюджета сегодня неоткуда взять. Это 80 миллиардов долларов в год на войну Украине. Вот этим надо озаботиться. Решение вопросов с мафиозными режимами лежит в области военного превосходства, в области разгрома, а не только в области ухудшения жизни населения. Если мы надеемся, что население России от голода и холода попрет на Путина, то это оправданные надежды лет на 10-15 в перспективе. В свое время был нефтяной и газовый кризис, когда цены были нижайшими. Это привело к обнищанию населения во всем Советском Союзе. Тогда закончилась эпоха Брежнева-Андропова-Черненко и началась эпоха Горбачева. Но если бы не было Горбачева, а продолжали эти черненки-андроповы и прочие, то еще лет 10, а то и 20 СССР продолжал бы жить в таком же режиме – в нищете и с "царем" в Кремле.

И тут ключевой вопрос – каков будет возможный переходный период после Путина? Очень много разных вбросов: Путин умирает, Путин очень болен… Мы, конечно, на это надеемся, но следует понимать, как будет работать его "политбюро", потому что мы знаем, что часть путинского "политбюро" была крепко завязана на Запад, что они вели параллельную жизнь: одна – в Москве, другая – в Монако, во Франции и так далее. Сейчас это все меняется. Вон и Медведев оживился и делает те или иные заявления. Есть ощущение, что через год-два, сколько там Путину осталось, они начнут выдвигать "преемника".

Я считаю, что нужно вести честный и откровенный разговор для украинцев. Понимаете, говорить после Черненко о Горбачеве можно было только после Черненко. Говорить о "после Путина" можно будет только после Путина. Сейчас это нее имеет никакого смысла. Совершенно ясно, что сейчас самое главное для смены ситуации – чтобы Путина не было, чтоб он так или иначе, по болезни, по отставке, по перевороту, перестал руководить страной. Но рассуждать о том, что будет после Путина, пока он сидит на месте – не имеет никакого смысла.

Потому что все, о ком вы говорили – живые люди с большими деньгами. Они адаптивны. Они нашли себе Эмираты, Сингапур, Китай, даже Казахстан. Они еще откроют новые зоны. Они будут жить там хорошо и роскошно. Они уже понимают, что у них и их детей не будет Европы и Америки, и они с этим смирились, и будут жить в этих условиях, переориентировавшись на Юг и Восток. Так что эта ситуация не несет большой перспективы. При этом я настаиваю, что их нужно все больше санкционировать, загонять в эти места, а потом – с помощью американцев, банковской системы и так далее – накрывать их в этих местах, не оставляя им никакой возможности жить, вкладывать и зарабатывать деньги в цивилизованном мире. Это очень важно. Но то, что сегодня происходит, не разобщает их с Путиным. Пока Путин жив, они по-прежнему будут находиться рядом с ним и по-прежнему его бояться.

Феномен Медведева очень прост. Он прекрасно понимает, что ненавидим определенной частью окружения Путина, в том числе как бывший и потенциальный преемник, близкий к телу человек. Для ФСБ и силовых структур существует понимание, что таких надо добивать. Вот и его добивают, а он сопротивляется. У него куча проблем. На него есть показания Абызова, есть показания Магомедовых, были бы показания Дворковича, но Дворкович уехал. Медведев – коррупционер, трус и вор. Он атакует обороняясь и показывает, как глубоко он может засунуть язык в зад Путина и вылизать там все что можно и что нельзя. Плюс, это мелкий человек, который обиделся, что он так любил Америку, игрался в Apple, ходил с айфончиками, а они так плохо к нему отнеслись и даже сына лишили возможности делать бизнес. И вот тут он решил, что их надо уничтожать. Это комический персонаж и конец его истории будет комичным. Я бы его не рассматривал как фактор какой-то игры. Как говорил Березовский, "дурилка картонная".

Просто мы видим, как быстро поменялась вода в аквариуме. Убрали Козака, пропал пламенный автор путинских панегириков Сурков, в Украине взяли Медведчука. Мы понимаем, что произошли какие-то процессы и на смену команде Суркова усилился другой клан. Может, это тактическая информация, но это тоже важно. Может усилился Патрушев, может Путин начинает формировать какие-то ресурсы вокруг Золотова и Кадырова.

Итак, по порядку. Патрушев – пожилой больной чиновник. Его мечта была – вести Совбез так, как ведут Совбез в США, работать Саливаном в России. Он даже на Совете безопасности, перед тем, как согласиться с военной спецоперацией, пытался сказать о том, как важно играть в холодную войну с Америкой. Это исчерпано. И единственное, что может быть интересно Патрушеву – это продвижение его сына. Он фигура конченная и никакого влияния на Путина не имеет. Не будем из Патрушева что-то ужасное делать, его время кончилось.

Золотов – это орангутанг, который охраняет тело от народа. Раньше он просто занимался самим телом, а сейчас повышен до того, что руководит росгвардией. Там нет мозга, это просто сила, которую сейчас обкатывают в настоящих боях в Украине, чтоб потом они умели так же расправляться с собственным оппозиционным народом.

Гораздо большее значение имеют Кадыров и Пригожин. Это два апологета войны, два абсолютно зависимых от Путина человека, которые считают себя великими полководцами. Один полководец из Тиктока, другой – из Гулага, из зоны, такой себе бандитствующий элемент с амбициями полководца и постоянным провозглашением жестокости и имеющий большое влияние благодаря ЧВК и спецпоручениям, иногда очень плохим, которые он реализует для Путина. Оба абсолютно зависят от Путина, не будет Путина – в тот же день не будет их. Я б сказал, что это мультяшные персонажи, если бы они не пытали и убивали людей реально, не устраивали то, что устроили в Буче и Ирпене. Это преступники и одновременно это клоуны. Вся история замыкается только на Путине.

Но у Путина есть еще две подпорки – военные преступники Шойгу и Герасимов. Сейчас такое впечатление, что их тоже затолкали на задний двор. Куда-то делся их кураж.

Я никогда не видел у них куража. Я видел, что последние два года Путин постоянно уединялся с Шойгу в какие-то тайги, делал там какие-то мероприятия. Теперь мы понимаем, что он там с Шойгу занимался разработкой войны, подготовкой войны с Украиной. Был ли там Герасимов или еще кто-то мы знать не можем. На витрине было два игрока – Путин и Шойгу. И Шойгу, и Герасимов несут такую же ответственность, как и Путин. А то, что они не на витрине, не значит, что они против или имеют свое мнение. И рассчитывать, что со стороны минобороны или генштаба возникнет протест, который остановит войну, я бы не стал. Они будут делать то, что им прикажет Путин, а Путин настроен на "победу".

Часть российских олигархов уехала на Запад. Я бы не стал умалять их роль. В частности, есть Абрамович, который формально не должен влиять на это коллективное "ЧК", сидящее в Кремле. Но оказывается, что он исполняет роль курьера, передает какие-то записочки, что-то решает… Как-то включился турецкий тренд. Удивительная очень история.

Путинские олигархи – люди разные. И уровень их взаимодействия с Путиным разный. Обобщать, как это принято в том числе в Украине, не надо. Идентичность Абрамовича и Путина – это "хороший" и "плохой" следователь. Это один игрок и два разных щупальца. Это близкие друзья, партнеры много лет. Абрамович – основной человек, который привел Путина к власти в команде "семьи" и они продолжают игру. Там есть и коррупция в области Эрдогана, и дома для Кабаевой.

Я бы просил уточнить о турецком следе Кабаевой.

Это уже прошло в Daily Mirror и из Telegraf мне звонили. Для Кабаевой куплены дома в Стамбуле и где-то на юге Турции, на море, где она будет жить с детьми. Эрдоган предоставил президентскую охрану, из чего можно сделать вывод, что Путин будет их там навещать. Турция стала своеобразным хабом для Россий, для многих черных. Серых и личных дел. И отчасти в этом заслуга Абрамовича, который очень близко взаимодействует с одним из помощников Эрдогана. У Эрдогана с Путиным установлены очень плотные отношения. Посредники со стороны Путина – Абрамович и Сечин, и отчасти Пригожин, который выполняет или выполнял определенные функции.

Абрамович и Сечин постоянно, в том или ином виде, присутствуют в Турции и решают вопросы для Путина и Эрдогана. И если бы не чувствительность вопроса по "Азову", где завязаны Путин, Эрдоган, Абрамович и украинская власть, об этом можно было бы говорить больше. Но об этом ничего не надо говорить, пока эта сделка не завершится успехом. На кону жизнь более чем двух тысяч украинских героев. И чем это кончится мы узнаем только тогда, когда это закончится.

История чрезвычайно трагичная и мы в Украине очень переживаем. С другой стороны, помня историю с Иловайским "зеленым коридором", есть элемент скептицизма и недоверия. Они могут обещать одно, а по факту все может очень страшно переиграться.

Все может быть. Но у вас есть такие ответственные люди как Арахамия, который топит за Абрамовича. Он как руководитель фракции "слуга народа" в Раде наверно имеет больше информации, чем я и уверен, что Абрамович завершит эту сделку, если он дает гарантии в международный суд, что тот не является олигархом Путина. Но это ваши внутренние проблемы, мне неудобно об этом говорить.

Я понимаю, но история действительно чрезвычайно резонансная и, не боюсь этого слова, чрезвычайно вонючая. Есть еще, например, кейс Фридмана и есть ощущение, что он постарается получить украинское гражданство. Не знаю, как он это гражданство будет использовать, но если у нас апологизируется тот же Абрамович, то следующим в очереди может быть Фридман и так далее. Эти люди будут играть еще какую-то свою игру.

Если Украина не избавится от подозрений в коррупции, то заявка в ЕС – это еще не вступление в Европу. Сегодня мы должны победить Путина. Но после победы самым главным будет очищение Украины от коррупции. Иначе никакого европейского будущего у нас (извините, что отождествляю себя с Украиной) не будет.

На бумаге все это есть. но я лично возлагаю больше надежд на генерального прокурора США, недавно совершившего визит в Украину. Потому что украинская Фемида может быть слепой, иногда очень занятой. А как говорили классики, "сто миллионов долларов – это всегда сто миллионов долларов". И выясняется, что по завершении того или иного политического цикла кто-то становится гордым владельцем виллы в Ницце, а на кого-то переписывают активы на Сейшелах или счета на Кипре. Это, к сожалению, правда. Поэтому у меня генпрокурор США вызывает колоссальное доверие.

Если Фридман по любой схеме не просто откажется от Путина и поддержит Украину, а получит еще и украинское гражданство, это будет означать коррупцию. Наградить его украинским гражданством нельзя, потому что он его не заслужил. Продать нельзя, потому что это выглядит ужасно. Например, он перевел деньги в Украину и стал украинским гражданином. Это продажа украинского гражданства. И первое подозрение будет: кто с этого что поимел? Я к этому серьезно не отношусь. Надеюсь, что и Офис президента Зеленского к этому серьезно не относится, что это просто некий пиар, направленный против Украины.

Все что надо от русских олигархов – чтоб они перестали помогать Путину. А они сейчас не отказываются от Путина и помогают ему. Да и олигархи олигархам рознь. Кроме уже названных существуют олигархи типа Дерипаски, Усманова, Потанина. Они абсолютно срощены с путинским режимом и участвуют во всем. Что с ними дальше делать – вопрос мира. Нельзя всех объединять понятием "путинские олигархи". Это разные крупные игроки. Одно скажу: никто из них повлиять на политику Путина в отношении Украины уже не в состоянии.

А что может реально повлиять на путинскую политику? Есть ощущение, что он пытается что-то выкрутить, притвориться договороспособным, попытаться заморозить конфликт. Может ли ситуация толкнуть его на какой-нибудь новый дипломатический путь?

Это все затягивание времени. Оно выгодно Путину. Украиной такое затягивание может быть использовано только для получения соответствующего вооружения. И переговоры можно начинать только тогда, когда будет готова доставать вооружением до территории России и наносить непоправимый ущерб путинской военной силе и инфраструктуре. И переговоры могут быть только на одну тему: "Геть с территории Украины, включая Крым. Украина в границах до 2014 года". Возможно, я слишком радикален, но я много лет знаю этот режим. Если Путин на что-то решился, то остановить его можно только силой. Только если его возьмет за горло военная мощь Украины и ее партеров, или возьмет за горло его экономика и народ. Но это более длинная история. Оппозиция в России разгромлена, никаких бунтов не предполагается, народ терпелив, поэтому рассчитывать надо только на военную силу, помощь партнеров и героизм ВСУ.

Понимаете, какая история. Сурков Путина обманул. Сурков обещал Путину в Нормандском формате, когда встречались Макрон, Меркель, Сурков, Ермак, Зеленский и Путин. Это была единственная встреча. Он обещал, что будут подписаны Минские соглашения. Когда все уже было готово, прямо там на месте, и с лица Путина уже обтекало… Зеленский сказал – нет. А Путин побежал в туалет, так сказать, собирать экскременты. Тогда судьба Суркова была предрешена. Дальше вопрос времени.

Козак – это совсем другое дело. Это человек, который заменил Суркова и действительно пытался найти мирное решение, и чтобы не было войны. Это я знаю достоверно из множества источников. Козак не принес Путину Минские соглашения в этом или измененном формате. А когда Козак оказался в ситуации, когда он не может дать Путину то, чего он хочет, тогда пришел вопрос войны. Козак был против войны. Он человек неагрессивный, в общем-то нормальный человек. Конечно, как и все, он должен был поддержать на Совете безопасности президента. Но он не потерпел поражения в правах и остался с Путиным. У него осталось отдельное мнение, и его структуры были переданы более агрессивному так сказать "путиноиду", преемнику, как я его называю – господину Кириенко. Который готов говорить и делать что угодно, не обращая внимания ни на что, только быть рядом с президентом и быть его надежной опорой. А потом, может быть, и преемником.

Так сказать, гулять так гулять. Вы правильно вспомнили о Кириенко. Мы видим, что он берет на себя грех оккупации дополнительных наших территорий. Такое впечатление, что он начинает активно газовать, чтобы замыкать на себя дополнительные функции, выходящие за его должность. Потому что есть еще и Вайно и остальные преступники.

Вайно в данном случае человек технический. Конечно Кириенко человек более значимый. И то, что он согласился взять на себя роль гауляйтера оккупированных территорий, говорит только, что он пользуется абсолютным доверием Путина. Он готов идти сколь угодно далеко в поддержке Путина. Без сомнения, как человек рациональный, он имеет свое видение будущего. Не без Путина, а с Путиным или после Путина. Так я это расцениваю. И я прекрасно понимаю, что Кириенко может быть оценен Путиным и Юрием Ковальчуком как карта, которая в худшей ситуации позволит сесть за стол переговоров, поскольку у него есть элементы демократического прошлого и другие элементы, которые могут помочь Западу посмотреть на него иначе, чем на Путина и других возможных преемников. И если раньше силовой блок был сильно против Кириенко, то сейчас очевидно, что силовой блок тоже поддерживает его. Я имею в виду ФСБ в первую очередь. Поэтому я думаю, что есть договоренность. И не важно превратится ли это в преемственность, или это просто будет заместитель президента по основным вопросам.

Путин – это человек, который боится, никуда не ездит, сидит в бункере, с огромным количеством охраны. Ему нужен такой альтер эго, которому он полностью доверяет. Который едет туда, куда должен ехать Путин по правилам игры. В частности, в Мариуполь, Херсон, Донецк и так далее. Но Путин туда не поедет. Потому что страшно. А Кириенко поедет. Вот, собственно, в этом и судьба Кириенко. Другого Кириенко у них нет. Все остальное – это разговоры в пользу бедных. Клоун Медведев никогда не сможет заменить Кириенко ни на одной встрече, ни на одном выступлении. Мы уже видели: «денег нет, но вы держитесь». Это максимум на что он способен. А в Мариуполе или Херсоне, мы себе представляем, какие там встречи у них проходят. Что от них ожидают и что думают о них люди? Поэтому Кириенко оказался в нужное время, в нужное время. И он, несомненно, сильнее Суркова, Володина и всех других сторонников этой позиции, которые были до него. И существенно более близкий.