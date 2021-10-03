Военный бюджет России впервые за последние годы официально превысит расходы на экономику

Этим главный финансовый документ страны-агрессора, в случае его принятия, будет отличаться от бюджетов 2020 и 2021 годов, информирует Еспресо.TV .



Как утверждают журналисты РБК.ru, такой вывод следует из пояснительной записки к проекту бюджета России на 2022-2024 годы.



В 2022 году федеральный центр потратит на оборону более 3,5 трлн руб. - почти 15% общих расходов, или 2,6% прогнозируемого ВВП страны.



В то же время в поддержку российской экономики Москвой будет направлено чуть меньше - 3,46 трлн руб.



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