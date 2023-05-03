Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россиянам нужно отчитываться на 9 мая и вообще отчитываться о своей так называемой спецоперации, что она добивается успехов. Россияне за последние несколько месяцев понесли большие потери. По ориентировочным данным - это 100 тыс. военных, из них 20 тыс. погибшими и 80 тыс.". Ранее были вагнеровцы, которых осенью прошлого года было до 45 тыс., а сейчас осталось не более 5 тыс. В настоящее время на Бахмутском направлении находится примерно 25 тыс. российских военнослужащих, это 5 тыс. вагнеровцев и около 20 тыс. военных десантных войск армии РФ, которые были переведены", – объяснил Гетьман.

По словам военного аналитика, на Бахмутском направлении противник разместил около 60 единиц танков разной модификации, где-то 450 единиц тяжелой бронированной техники. Приблизительно 150 орудий и 150 единиц РСЗО.

"Это все силы, которые находятся в районе Бахмута и пытаются продвинуться, чтобы выйти на западные окраины города. Но судя по всему, у кафиров заканчиваются оккупанты. Мощность их атак на этом направлении понемногу слабеет. Кроме того, в локальных боях ВСУ увольняют некоторые участки и понемногу продвигаются", – подчеркнул Гетьман.