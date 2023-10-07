Военный аналитик Гетьман рассказал, имеет ли влияние война в Израиле на Украину

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Начавшаяся в Израиле война на нас имеет большое влияние. Кроме медийного, информационного влияния и отвлечения внимания, в Израиле еще были склады американского вооружения. Там были снаряды, которые нам передавались. Это не оружие Израиля, потому что у них там не очень для нас ясна позиция по передаче определенного вооружения Украине", - отметил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что также мы помним разговоры о просьбе не приглашать израильских представителей на встречу в формате "Рамштайн", может быть, это и ошибка. Но есть информация – то, что знают израильтяне, известно и россиянам.

"В Израиле по договоренности с США были склады с американским оружием. Из тех складов передавались Украине снаряды, а возможно еще какое-то оружие. А сейчас эти поставки по меньшей мере приостановятся. То есть, эти события уже повлияли на нас не только эмоционально, медийно, информационно, но и с военной точки зрения", – объяснил Гетьман.