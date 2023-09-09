Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Военный аналитик Гетман объяснил, почему освобождение Токмака станет переломом в войне
Эксклюзив

Военный аналитик Гетман объяснил, почему освобождение Токмака станет переломом в войне

9 сентября, 2023 суббота
18:43
Война с Россией

Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, считает, что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца мы получим капитуляцию херсонской и крымской группировки врага

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Почему нам важен Токмак? До этого города осталось примерно 20 км. Токмак и дальше на восток до Волновахи – это железная дорога, которая на армейском языке является рокадной дорогой, и ею подпитывается вся крымская и херсонская группировка противника. У врага еще одна дорога для поставок через Крымский мост, но он тоже не бессмертен, как говорится. Когда мы пройдем 20 км до Токмака и перережем эту логистическую артерию, то российские войска смогут поставлять все необходимое только автомобильным транспортом. То есть снабжение железной дорогой прекратится. А подпитка врага, особенно группировки в Крыму, останется без необходимых для войны поставок", - объяснил военный аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что в каждом подразделении армии РФ есть определенные резервы, но их хватит для ведения боевых действий в какой-либо интенсивности максимум на три месяца. Ибо подвозить автомобильным путем необходимое количество поставок россияне будут неспособны.

"Если смотреть на проходящие там фортификационные сооружения, то они построены как раз параллельно этой железной дороге. Оккупанты пытаются защитить железную дорогу, потому что это единственный путь снабжения. Поэтому они и напали на юг, чтобы захватить этот коридор. Если мы его перережем, то крымская группировка капитулирует максимум через три месяца, потому что там российским войскам нечем будет воевать. Они останутся без поставок всего, поэтому ими и построена вокруг Токмака круговая оборона. Освобождение Токмака я бы сравнил не только с окончательно выполненной задачей по нашей летней наступательной операции, а это перелом в войне. А в целом - даже наше преимущество в войне. И нам до превосходства в войне осталось 20 км до Токмака", - подчеркнул Гетман.

  • 8 сентября стало известно, что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного.
  • 9 сентября британская разведка оценила ситуацию у Роботиного: Россия передислоцировала силы по другим направлениям фронта, чтобы заменить подразделения вокруг Роботиного. Это может ограничить способность РФ наступать на других участках.
Видео
Украина
російська армія
военные силы Украины
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Читайте также:
Тайсон Ф'юрі та Френсіс Нганну (праворуч)
8 сентября, 2023 пятница
Соперник потролил Фьюри из-за лишнего веса во время дуэли взглядов
Мрідула Гош
Автор Мридула Гош
8 сентября, 2023 пятница
Саммит G20 в Индии: с Россией и без Украины
ЗСУ війна
8 сентября, 2023 пятница
Силы обороны преуспевают в районе южнее Работино, - Генштаб
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.22
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
9 сентября
23:22
Россия запустила ударные БПЛА: Воздушные Силы предупредили об опасности в ночь на 10 сентября
23:01
Сборная Украины вышла в 1/4 финала ЧЕ по волейболу
22:36
Минус РЛС "Зоопарк", 8 складов боеприпасов, средство ПВО и 17 беспилотников: ВСУ нанесли россиянам потери на Таврическом направлении
22:00
Эксклюзив
Война с Украиной значительно превышает возможности РФ, – политолог Морозов
21:59
Глава ФБР пожаловался на большое количество российских шпионов в США
21:59
Минэкономики
Минэкономики ожидает рост ВВП до 4%
21:53
Эксклюзив
Путин боится собственного народа, потому и сделал Украину внешним врагом, - Макфол
21:45
Эксклюзив
ВСУ осталось прорвать 15-20 км, чтобы доставать артиллерией до сухопутного коридора, - Свитан
21:44
"Служить, но не на передовой". Омбудсмен предложил убрать формулировку "ограниченно пригодный"
21:30
Виталий Брыжатый
Охранник-кинолог с крымской дачи Путина сбежал в Эквадор
21:29
Обновлено
Швеция унизила Эстонию, Украина и Англия играют вничью: расписание и результаты отборочных матчей Евро-2024
20:51
Сборная Украины сыграла вничью против Англии в отборе на Евро-2024
20:50
Украина – Англия 1:1: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
20:30
Обновлено
"Российское зло уже готовится к зиме": Украина получит больше зениток Gepard для защиты энергосети
20:24
На столичном Лесном массиве мужчина с ножом напал на детей
20:21
Силы обороны преуспели вблизи Роботиного и Клещиевки, а также уничтожили 5 артсистем и 1 ЗРК россиян, - Генштаб ВСУ
20:07
OPINION
Фильм "Юрик". Когда зрителей считают придурками
19:48
На территории Румынии обнаружили обломки еще одного российского беспилотника
19:30
"Кандидаты на санкции": на портале "Война и санкции" появился новый раздел, где можно следить за наложением ограничений
19:14
Обновлено
В оккупированном Симферополе горела военная часть, в Феодосии заметили густой дым.
19:12
Беларусь продлила совместные учения с Россией до 17 сентября
19:05
День украинского кино: Зеленский наградил украинских актеров
19:05
Эксклюзив
У россиян расписана динамика движения фронта на 1,5 – 2 года, - Свитан
19:00
Эксклюзив
москва, кремль
Следующий мятеж против Путина будет до конца 2024 года. И не такой безумный, как у Пригожина, - политолог Морозов
18:52
Обновлено
Зеленский встретился с главой МИД Японии Хаяши Йошимаса
18:39
Раскол в Республиканской партии США грозит будущему предоставлению помощи Украине, - Washington Post
18:33
В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами, перевозившими бюллетени для псевдовыборов на ВОТ
18:01
OPINION
Спасти Маска-"спасителя"
18:00
Обновлено
Призвали к миру, но не осудили агрессию РФ: G20 приняла итоговую декларацию
17:21
Полиция Британии поймала наиболее разыскиваемого подозреваемого в терроризме беглеца
16:54
Результаты являются ничтожными: Украина не признает "президентские выборы" на территории Карабаха
16:24
Россияне ударили по приграничью Черниговщины: ранен гражданский
16:12
Обзор
Что такое "Искандеры": как это оружие влияет на войну в Украине, его особенности и характеристики
16:11
Британия солдат
Британского добровольца в Украине нашли мертвым в водоеме со связанными руками
16:09
Эксклюзив
У Пригожина и Уткина были двойники, стопроцентной уверенности в их гибели нет, - военный эксперт Снегирев
16:04
OPINION
Безлимитная война
15:31
В Херсоне начался 25-й международный театральный фестиваль "Мельпомена Таврии"
15:16
Эксклюзив
После выхода ВСУ на север Бахмута россияне окажутся в окружении, - Свитан
15:05
Российская армия обстреляла поселок на Херсонщине: погиб мужчина
15:00
На Венецианской фестивале состоялась мировая премьера украинской ленты "Навсегда-Навсегда"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV