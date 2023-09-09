Военный аналитик Гетман объяснил, почему освобождение Токмака станет переломом в войне
Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, считает, что, дойдя до Токмака и перерезав противнику логистику по железной дороге, максимум через три месяца мы получим капитуляцию херсонской и крымской группировки врага
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Почему нам важен Токмак? До этого города осталось примерно 20 км. Токмак и дальше на восток до Волновахи – это железная дорога, которая на армейском языке является рокадной дорогой, и ею подпитывается вся крымская и херсонская группировка противника. У врага еще одна дорога для поставок через Крымский мост, но он тоже не бессмертен, как говорится. Когда мы пройдем 20 км до Токмака и перережем эту логистическую артерию, то российские войска смогут поставлять все необходимое только автомобильным транспортом. То есть снабжение железной дорогой прекратится. А подпитка врага, особенно группировки в Крыму, останется без необходимых для войны поставок", - объяснил военный аналитик.
Алексей Гетьман отметил, что в каждом подразделении армии РФ есть определенные резервы, но их хватит для ведения боевых действий в какой-либо интенсивности максимум на три месяца. Ибо подвозить автомобильным путем необходимое количество поставок россияне будут неспособны.
"Если смотреть на проходящие там фортификационные сооружения, то они построены как раз параллельно этой железной дороге. Оккупанты пытаются защитить железную дорогу, потому что это единственный путь снабжения. Поэтому они и напали на юг, чтобы захватить этот коридор. Если мы его перережем, то крымская группировка капитулирует максимум через три месяца, потому что там российским войскам нечем будет воевать. Они останутся без поставок всего, поэтому ими и построена вокруг Токмака круговая оборона. Освобождение Токмака я бы сравнил не только с окончательно выполненной задачей по нашей летней наступательной операции, а это перелом в войне. А в целом - даже наше преимущество в войне. И нам до превосходства в войне осталось 20 км до Токмака", - подчеркнул Гетман.
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