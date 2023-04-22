Военным Японии приказали готовиться к возможному удару баллистической ракетой КНДР
Военнослужащие Японии получили приказ о подготовке к возможному удару баллистической ракетой со стороны Северной Кореи
Об этом пишет NHK.
Министр обороны Японии Хамада Ясукадзу приказал силам самообороны принять меры по подготовке к ожидаемому запуску баллистической ракеты Северной Кореей. Отмечается, что его приказ стал ответом на сообщение северокорейских СМИ в среду, в котором говорилось, что Пхеньян находится на завершающей стадии подготовки к запуску того, что он называет первым военным спутником-шпионом страны. Запуск может включать в себя использование технологии баллистических ракет.
"В 2012 и 2016 годах Северная Корея запускала баллистические ракеты, которые, по ее словам, были спутниками. Ракеты пролетели над районами у островов Сакисима в южной японской префектуре Окинава...Если Северная Корея снова осуществит запуск баллистической ракеты в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, , это будет первый запуск с февраля 2016 года", - добавили журналисты.
- Напомним, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль на следующей неделе встретятся в Вашингтоне для обсуждения ядерных угроз со стороны Северной Кореи.
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