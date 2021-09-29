Военным в зоне ООС позволили отвечать оккупантам, - главнокомандующий ВСУ Залужный

Об этом сообщили ряд военных журналистов и блогеров по итогам встречи с Залужным.



Командиры на месте могут сами принимать решения относительно ответа оккупантам.



Сообщается, что командирам позволили применять все вооружение, которое есть в наличии.



Залужный также избавил военных от необходимости заполнять лишние документы.