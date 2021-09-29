Военным в зоне ООС позволили отвечать оккупантам, - главнокомандующий ВСУ Залужный
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный позволил военным на фронте открывать огонь по оккупантам без согласования с высшим руководством
Об этом сообщили ряд военных журналистов и блогеров по итогам встречи с Залужным.
Командиры на месте могут сами принимать решения относительно ответа оккупантам.
Сообщается, что командирам позволили применять все вооружение, которое есть в наличии.
Залужный также избавил военных от необходимости заполнять лишние документы.
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