Военным руководством Беларуси усилена охрана границы с Украиной, сохраняется высокая вероятность участия белорусов в войне, - Генштаб

Об этом сообщили на официальном Facebook-странице Генштаба.



"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также осуществляет подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины", - говорится в заявлении Генштаба.



В ВСУ также заверили, что ни на одном из направлений россияне не достигли цели операции.



"На протяжении всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление. Ни на одном из направлений не достигло цели операции. Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства российской федерации в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции". Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.



На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, предположительно с территории Республики Беларусь.



На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают отладку системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.



На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.



На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе н.п. Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении н.п. Славянск. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении в результате введения в операцию подразделений из состава Северного флота.



На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.



В то же время, противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не добился. Выполняет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

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