Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций
Чтобы избежать утечки информации, российским военным запретили согласовывать места своего расположения с коллаборантами, присоединившимися к оккупационным администрациям
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечают, что россияне ужесточают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В этой связи особое внимание уделяют тому, чтобы коллаборанты не владели информацией о дислокации подразделений российских войск.
"Да, запрещено не только согласовывать с оккупационными администрациями месторасположение военных, но и привлекать гражданских к проведению работ по обустройству командных пунктов", - говорится в сообщении.
- 2 июля Центр нацсопротивления сообщал , что на временно оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к принудительной мобилизации местных жителей в ряды вражеской армии.
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