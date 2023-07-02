Военным РФ запретили согласовывать места своей дислокации с коллаборантами из оккупационных администраций

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечают, что россияне ужесточают контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В этой связи особое внимание уделяют тому, чтобы коллаборанты не владели информацией о дислокации подразделений российских войск.

"Да, запрещено не только согласовывать с оккупационными администрациями месторасположение военных, но и привлекать гражданских к проведению работ по обустройству командных пунктов", - говорится в сообщении.