Военным разрешили списывать утраченное в бою имущество по упрощенной процедуре
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ, позволяющий списывать утраченное в бою военное имущество по упрощенной процедуре – через две недели вместо шести месяцев
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Министерство обороны Украины устранило лишние бюрократические процедуры. Теперь не нужно проводить отдельное расследование по каждой единице и получать согласование от высшего руководства", - говорится в заявлении.
Раньше списание дрона длилось от 30 дней до 6 месяцев и требовало до 40 документов. По новым правилам, процедура займет всего 2-3 недели. Командиры рот, батальонов или бригад будут иметь право списывать технику, которая стоит не больше 1,5 миллиона гривен. Теперь достаточно двух документов: акт о пуске во время боевых действий и акт о техническом состоянии.
По приказу командиры вправе списывать:
- оружие, использованное во время боевых действий или учебных стрельб, на основе акта о списании, одобряемого командиром роты, батальона или бригады;
- БПЛА, потерянные во время боевых действий, если их стоимость не превышает 1,5 млн грн, без согласия командования Воздушных сил, сил логистики и Минобороны;
- разбирать, демонтировать образцы военной техники, пострадавшие во время выполнения боевых заданий, или их ненужные компоненты для создания, модификации или ремонта другой техники;
- без расследования по упрощенной процедуре дроны-камикадзе и другие беспилотники, адаптированные для задач по поражению целей.
"Процесс списания техники становится простым и быстрым, ведь время – главный ресурс на войне. Мы ищем и находим решения, которые облегчают службу наших воинов, а не заставляют их заниматься стопками бумаг. Приказ о списании является одним из таких решений. Будем внедрять больше" , – говорит заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерина Черногоренко.
Упрощение процедуры и сокращение сроков списания позволят командирам быстрее получать данные о необходимости военной техники.
Что предшествовало
Это позволит убрать еще одну бюрократическую составляющую Министерства обороны Украины и быстро списывать имущество командирам, говорит полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Еспресо": "Это позволит понимать какая ситуация на местах с материальной и технической помощью, силами и средствами".
Документ позволяет во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество стоимостью до 1,7 млн грн приказом командира. Для этого не требуется никаких утверждений и согласований. Это касается всей номенклатуры военного имущества – от аптечек до дронов, но кроме оружия.
Верховная Рада 5 октября приняла закон об упрощении процедуры списания военного имущества в Вооруженных Силах Украины. Отметим, соответствующий законопроект №10039 поддержали 302 народных депутата.
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