Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на введенное постановление Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 года №168.

"Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и находящихся вне зоны боевых действий военнослужащих и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов сил безопасности и обороны Украины", - пишет пресс-служба.

С завтрашнего дня дополнительное денежное вознаграждение - 30 тыс. или 100 тыс. гривен, будет зависеть от района пребывания бойца, сложности и специфики выполняемых им задач.

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Размер премии военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен сохраняются.

"Основанием для пересмотра Порядка стали поручения Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 г. № 16355/0/1-22 и от 8 июля 2022 г. № 16355/0/1-22. Эти правительственные документы касались настоятельной необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины. принималось во внимание поручение Министерства экономики Украины от 13 сентября 2022 г. № 16355/6/1-22 о формировании единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат, предусмотренных постановлением Кабмина № 168", - разъясняют в ведомстве.

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Отмечается, что изменения коснутся только военнослужащих и сотрудников МВД, которые находятся вне зоны боевых действий, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Кроме того, чтобы повысить уровень социальной защиты военных и членов их семей, с 1 февраля увеличат размеры ежемесячной зарплаты защитников так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских НПУ - на уровне не менее 17 000 гривен.

3 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили денежное довольствие и премии для военных.