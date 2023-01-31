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Военным меняют суммы выплат дополнительного вознаграждения: размер премии будет зависеть от районов пребывания

31 января, 2023 вторник
14:13
Общество

С 1 февраля в Вооруженных Силах Украины и Министерстве внутренних дел меняют выплату дополнительного вознаграждения некоторым служащим со 100 тысяч гривен до 30 тысяч

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на введенное постановление Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 года №168.

"Решение изменить подход к начислению дополнительного денежного вознаграждения будет касаться тыловых подразделений и находящихся вне зоны боевых действий военнослужащих и принято для соблюдения принципов справедливости по стимулированию воинов сил безопасности и обороны Украины", - пишет пресс-служба.

С завтрашнего дня дополнительное денежное вознаграждение - 30 тыс. или 100 тыс. гривен, будет зависеть от района пребывания бойца, сложности и специфики выполняемых им задач.

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Размер премии военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется. То же касается семей пленных и пропавших без вести - выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен сохраняются.

"Основанием для пересмотра Порядка стали поручения Кабинета Министров Украины от 29 июня 2022 г. № 16355/0/1-22 и от 8 июля 2022 г. № 16355/0/1-22. Эти правительственные документы касались настоятельной необходимости оптимизировать расходы Государственного бюджета Украины. принималось во внимание поручение Министерства экономики Украины от 13 сентября 2022 г. № 16355/6/1-22 о формировании единого подхода в определении порядка и условий осуществления выплат, предусмотренных постановлением Кабмина № 168", - разъясняют в ведомстве.

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Отмечается, что изменения коснутся только военнослужащих и сотрудников МВД, которые находятся вне зоны боевых действий, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

Кроме того, чтобы повысить уровень социальной защиты военных и членов их семей, с 1 февраля увеличат размеры ежемесячной зарплаты защитников так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины составлял не менее 20 100 гривен, также для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских НПУ - на уровне не менее 17 000 гривен.

  • 3 января президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, в частности, обсудили денежное довольствие и премии для военных.

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военные силы Украины
война с Россией
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