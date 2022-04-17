Военных США начали учить по сценариям из российско-украинской войны, - Голос Америки
В Национальном учебном центре Минобороны США начались учения, во время которых отрабатываются сценарии с использованием ситуаций, происходящих в Украине во время войны
Об этом сообщает Голос Америки.
"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки", - министр армии США Кристин Вормут.
Извлеченные уроки, по ее словам, варьируются от российского вооружения и проблем с логистикой до связи и использования интернета.
В ближайшие недели, согласно сценарию учений, военнослужащие будут учиться приемам борьбы с врагом, который хочет уничтожить город ракетными залпами для дальнейшего захвата.
В учениях участвуют русскоязычные ролевики. Они изображают представителей враждебного государства, контролирующих вымышленный город Уджен.
Также по легенде они постоянно распространяют в соцсетях дезинформацию против бригады американских военных, которые готовятся к атаке на захваченный врагом город.
По словам Вормут, наблюдая за происходящим с российскими войсками, американцам также будет полезно подумать о том, что правильно с точки зрения модернизации.
Она отметила, что некоторые американские танки слишком тяжелы, а рельеф местности в Европе труднопроходим: чаще всего он глинистый и отличается от хорошо утрамбованного песка в пустыне.
- Напомним, США готовы отправить в Украину оружие , для которого требуется обучение военных. Ранее США нашли способ провести обучение украинских военных в течение 24-48 часов.
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