Военных РФ заставят учить статью Путина о "единстве русских и украинцев", - российские СМИ

Об этом рассказывает "Общественное" со ссылкой на российское РБК .



Источники российских журналистов в Минобороны свидетельствуют, что статью кремлевского главы включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки "из-за большого количества отзывов в военной среде".



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Указ об обязательном изучении статьи Путина подписал лично министр обороны Сергей Шойгу.

Источник подчеркнул, что тезис о "единстве украинского, белорусского и русского народов" якобы поддерживают все российские военные. Поэтому статью добавили в перечень "обязательных для изучения тем военно-политической подготовки".



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Статья, подписанная авторством Путина, появилась на сайте Кремля на украинском и русском языках 12 июля. В ней российский президент пытается аргументировать якобы близость украинцев и русских, а также обвинить в войне на Донбассе страны Запада.