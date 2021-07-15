Военных РФ заставят учить статью Путина о "единстве русских и украинцев", - российские СМИ
Согласно источникам российского РБК, статью Владимира Путина о "единстве украинского, белорусского и русского народов" сделают обязательной для изучения в ВС РФ
Об этом рассказывает "Общественное" со ссылкой на российское РБК .
Источники российских журналистов в Минобороны свидетельствуют, что статью кремлевского главы включили в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки "из-за большого количества отзывов в военной среде".
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Указ об обязательном изучении статьи Путина подписал лично министр обороны Сергей Шойгу.
Источник подчеркнул, что тезис о "единстве украинского, белорусского и русского народов" якобы поддерживают все российские военные. Поэтому статью добавили в перечень "обязательных для изучения тем военно-политической подготовки".
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Статья, подписанная авторством Путина, появилась на сайте Кремля на украинском и русском языках 12 июля. В ней российский президент пытается аргументировать якобы близость украинцев и русских, а также обвинить в войне на Донбассе страны Запада.
- Напомним, 12 июля на сайте Кремля появилась "программная" статья Путина об Украине на двух языках.
- Владимир Зеленский прокомментировал статью Путина о "едином народе" русских, украинцев и белорусов, отметив, что глава России находит время писать такие статьи, но не находит времени встретиться с украинским коллегой
- Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя статью Владимира Путина, заявил, что границы советских республик 1922 года не касаются самой России, поскольку та "из СССР не выходила"
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