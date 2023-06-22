Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Правоохранители установили, что начальник продовольственной службы и начальник продовольственного склада одной из воинских частей Донецкой области решили обогатиться на продаже 15 тысяч сигарет, которые были предназначены для украинских военных.

"Начальник продовольственной службы производил фиктивные сведения о якобы выдаче военнослужащим сигарет, которые поступали в воинскую часть в течение 2022 года. Его сообщник нашел покупателя, которому продал по заниженной цене 15 тысяч пачек сигарет. Во время передачи 900 тыс. грн фигуранта задержали работники ДБР" - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли сигареты, а суд наложил на них арест. После необходимых следственных действий сигареты будут возвращены военным.

Начальник продовольственной службы обвиняется в завладении военным имуществом, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Его соучастник обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в завладении военным имуществом (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.