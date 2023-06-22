Военных чиновников будут судить за попытку продать 15 тыс. пачек сигарет, предназначенных для бойцов
Государственное бюро расследований завершило следствие по военнослужащим из Донецкой области, которые планировали продать 15 тыс. пачек сигарет, предназначенных для украинских военных
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Правоохранители установили, что начальник продовольственной службы и начальник продовольственного склада одной из воинских частей Донецкой области решили обогатиться на продаже 15 тысяч сигарет, которые были предназначены для украинских военных.
"Начальник продовольственной службы производил фиктивные сведения о якобы выдаче военнослужащим сигарет, которые поступали в воинскую часть в течение 2022 года. Его сообщник нашел покупателя, которому продал по заниженной цене 15 тысяч пачек сигарет. Во время передачи 900 тыс. грн фигуранта задержали работники ДБР" - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли сигареты, а суд наложил на них арест. После необходимых следственных действий сигареты будут возвращены военным.
Начальник продовольственной службы обвиняется в завладении военным имуществом, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Его соучастник обвиняется в подстрекательстве и пособничестве в завладении военным имуществом (ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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