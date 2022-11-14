Военные заявили о незаконности съемок в деоккупированном Херсоне: шестерых журналистов хотят лишить аккредитации
Военные заявили о нарушении журналистами некоторых СМИ запрета на съемки в только что деоккупированном Херсоне
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя существующие запреты и оговорки, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий", - отметили в Генштабе и подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением предписаний военного командования.
"Следовательно, ряду представителей СМИ, нарушивших правила работы в районе ведения боевых действий, отменено разрешение на работу, а их пресс-карты признаны недействительными", - добавили в центральном органе военного управления.
В Генштабе не уточнили названия СМИ, однако спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сказала "Детектору Медиа", что речь идет о журналистах шести СМИ, в том числе CNN и Sky News.
"У меня сейчас есть информация о лишении аккредитации съемочных групп Sky News и CNN. Также есть информация об итальянском издании, которое тоже там было, но я жду дополнительную информацию", - сказала она.
По ее словам, никто из журналистов не получал официальных разрешений от военного командования на посещение Херсона.
"Запрет существует для всех - он был объявлен на странице ОК "Юг", об этом сообщили официально. Пока работа СМИ в Херсоне не предусматривается в связи с опасностью. Так решило командование", - подчеркнула Гуменюк.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
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