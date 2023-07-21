Военные зафиксировали проникновение российских ВРГ на приграничье Черниговщины и Сумщины
В связи с проникновением диверсионно-разведывательных групп из России, Украина принимает меры по усилению оборонных способностей, устанавливая невзрывные инженерные заграждения и дополнительные камеры наблюдения
Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Российская Федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В пограничном фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", - подчеркнул военный.
Сообщается, что украинские военные усиливают оборонные возможности в тесном взаимодействии с главами военных администраций, увеличивают количество невзрывных инженерных заграждений, а также устанавливают дополнительные камеры наблюдения за приграничьем.
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"В случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет иметь", - заявил Наев.
Если уровень угрозы будет расти, то Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины еще больше усилит войска для предотвращения продвижения противника.
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