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Военные Южной Кореи совместно с США провели масштабные учения недалеко от границы с КНДР

26 мая, 2023 пятница
08:17
Мир

Военные Южной Кореи совместно с вооруженными силами США впервые за последние шесть лет провели масштабные военные учения с боевыми стрельбами всего в 25 километрах южнее границы с КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что учения продолжались более двух часов и были посвящены 70-й годовщине образования оборонного альянса между Южной Кореей и Соединенными Штатами и 75-й годовщине основания южнокорейских вооруженных сил.

К участию в них союзники привлекли около 2500 военнослужащих и более 600 единиц военной техники, в том числе широкий спектр наземных и воздушных средств поражения, включая боевые танки K2, бронированные машины K21, истребители-невидимки F-35A, самолеты раннего предупреждения. , ударные вертолеты AH-64E Apache и AH-1S Cobra.

Южная Корея развернула разведывательные и ударные беспилотники, самоходные гаубицы К9А1 и К55А1, реактивные системы залпового огня, а американские военные привлекли собственные РСЗО M270A1 и машины радиоактивной, биологической и химической разведки M1135.

Сообщается, что обучение проходило в два этапа. Во время первого союзники тренировались отражать ракетное нападение, в том числе с применением ядерного оружия, со стороны Северной Кореи, а в ходе второго – проводить контратаку позиций противника.

Первая часть учений проходила по сценарию, когда войска Северной Кореи открыли огонь из дальнобойной артиллерии, способной наносить удары по Сеулу, и начали наступление вдоль сухопутной границы.

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Союзники "ответили" массированным огнем из гаубиц K9A1 и других артиллерийских систем и ракетными ударами из реактивных самолетов KF-16 и FA-50.

Вторая часть учений была сосредоточена на контратаках и устранении угроз, оставшихся со стороны Северной Кореи. В ходе этого этапа также применялись преимущественно авиация и беспилотники и ракетно-артиллерийские подразделения, массированными ударами "уничтожили" остатки группировок противника.

Завершились учения выстрелами из 105-мм гаубиц в атмосферу дымовыми снарядами, в результате чего образовалась V-образная линия дыма в знак победы союзников.

Добавляется, что на полигоне южнокорейские военные также устроили выставку систем вооружения, включая гаубицу K9A1, боевой танк K2, ракеты "земля-воздух" Cheonma и "воздух-землю" TAURUS, контрбатарейный радар TPQ-74K и кора.

Подобные учения союзники планируют провести еще четыре раза в следующем месяце – 2, 7, 12 и 15 июня.

  • 26 мая сообщалось, что в Южной Корее решили увеличить производство дополнительных основных боевых танков K2 стоимостью $1,46 млрд. Проект планируется реализовать в течение следующих пяти лет.
КНДР
Южная Корея
США
Военные новости
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