Военные Южной Кореи получили из моря часть ракеты, запущенной КНДР

Об этом информирует Yonhap .

Отмечают, что на поиски в район падения ракеты отправились в день ее падения. Тогда идентифицировали одну из ее частей – она оказалась на дне моря на глубине 75 метров. Длина этого обломка предварительно оценили в 15 метров – это половина длины всей ракеты.

Для поисковой операции военно-морские силы Южной Кореи задействовали группу специально обученных водолазов и два поисково-спасательных корабля ROKS Tongyeong и ROKS Gwangyang. Также была задействована подводная спасательная лодка ROKS Cheonghaejin и морской патрульный самолет Р-3.

Поисковую операцию усложняли плохая погода – видимость составляла всего 50 сантиметров. Также мешали скорые течения и другие препятствия.

Сообщается, что процесс поднятия части ракеты со морского дна происходил поэтапно. Сначала дайверы прикрепили части транспортного снаряжения к обломкам в форме цилиндра и соединили стальными проволоками. Также перед поднятием на обломок добавили дополнительное оборудование, после чего перетащили его на военный корабль.

Найденную часть северокорейской ракеты транспортируют во Второй флот ВМС Южной Кореи. Там специалисты из США и Южной Кореи проведут исследование обломка и узнают, как далеко удалось продвинуться КНДР в изготовлении ракетных технологий и какого прогресса страна достигла в разработке ракет большой дальности.

В то же время, военные продолжают поиски других частей северокорейской ракеты. Они пытаются найти ее третью часть и сам спутник.

Что известно о запуске спутника КНДР

17 мая Ким Чен Ын вместе с дочерью лично проверил подготовку первого военного разведывательного спутника КНДР и заявил, что он необходим, чтобы защитить суверенитет страны. На следующий день в США отреагировали на действия Северной Кореи и заявили , что это нарушит ряд международных санкций, запрещающих КНДР использовать баллистические ракеты.

25 мая сообщалось, что Северная Корея в ускоренном режиме строит стартовую площадку для запуска спутников. Впоследствии стало известно, что КНДР планирует запустить в космос военный спутник с 31 мая по 11 июня. В Японии по подозрению запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели.

Северная Корея в конце мая заявила , что запустит свой первый военный спутник-шпион в июне с целью мониторинга "опасной военной деятельности" Соединенных Штатов и Южной Кореи в режиме реального времени. Уже 31 мая она осуществила свой первый запуск такого спутника – запустила в космос ракету Chollima-1 со спутником Malligyong-1. Однако запуск завершился неудачей из-за выхода из строя - ракета-носитель упала в море. В этой связи в Японии и столице Южной Кореи Сеули прозвучали чрезвычайные предупреждения, а в Сеуле по ошибке объявили сообщение об эвакуации.

КНДР в свою очередь пообещала в ближайшее время совершить второй запуск.

МИД Украины отреагировало на запуск спутника. Она заявила, что Украина решительно осуждает такие действия со стороны Северной Кореи.