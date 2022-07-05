"Военные "выезжают" на том, что осталось со времен генерала Марченко": государство заказало куртки только для пятой части мобилизованных, - волонтер Дана Яровая
Волонтер Дана Яровая отметила, что производители в общей сложности взяли 200 тысяч зимних курток на миллион мобилизованных украинских защитников
Об этом Дана Яровая рассказала в интервью изданию "Буквы".
Волонтер проинформировала о реальной ситуации относительно вещевого и пищевого обеспечения на фронте.
"В свое время в Минобороны провели реформу системы питания, разработали прекрасные сухпайки. На передовой только такими пайками и можно питаться: пока вас из артиллерии накрывают – борщ никто варить не будет. Слышала сетование, что этих пайков нет", – отметила она.
Непростая ситуация, по словам Даны Яровой, сейчас сформировалась по поводу вещевого обеспечения украинских военных.
"Что касается вещевого обеспечения, то там вообще сложная ситуация. Если сейчас в Киеве 30° и уже выдержать невозможно, то на Востоке (Донецк, Луганск) температура доходит до 50°, и ребята воюют в шортах и шлепанцах. Сейчас конец июня (интервью записывали в это время, – ред.) – и в настоящее время наша армия вообще не имеет летней полевой формы и летней обуви. Части что-то досталось, но в очень малом количестве", – сказала волонтер.
Она добавила, что в 2020-2021 годах государственные заказы были сорваны. И сейчас наши военные "выезжают на том, что осталось со времен генерала Марченко".
"Во что мы будем одевать наш миллион военных этой зимой, я не знаю. Единственный производитель, производящий ткань по заказу МО и по требованиям МО, сетует, что у него 7 дней стоят грузовики с материалом на таможне, а Министерство обороны в это никак не вмешивается. Знаю ситуацию по спальникам: ими занимаются два производителя, крупнейшие в легкой промышленности. Один взял 16 тысяч на производство, второй – 35 тысяч. 51 тысяча спальников на миллион мобилизованных! Это как?" – подчеркнула волонтер.
Она напомнила, что номенклатура военной формы на зиму включает 25 позиций.
"Производители в общей сложности взяли 200 тысяч зимних курток на миллион мобилизованных.
Это в куртке будет каждый пятый! Кроме того, номенклатура военной формы на зиму включает 25 позиций: нательное белье, форма обычная, утепленная форма, баф, шапка, варежки, спальник на -32° и так далее. Это все делается, но в очень ограниченном тираже", – подытожила Дана Яровая.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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