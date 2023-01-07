Военные ВСУ начнут осваивать систему Patriot уже в этом месяце, - Пентагон
Тренировка украинских военных на ракетной системе Patriot начнется в конце января и продлится несколько месяцев
Об этом пишет CNN со ссылкой на Минобороны США.
В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинцев на системах Patriot непосредственно на территории США или за рубежом, или объединив эти оба варианта.
"Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевании территории", - заявил генерал Пэт Райдер на пресс-брифинге в четверг.
- Напомним, первую батарею Patriot США передали Украине в конце декабря.
- А уже 5 января Германия присоединилась к инициативе и объявила о передаче Киеву еще одной батареи Patriot.
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