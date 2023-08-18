Военные врачи извлекли хвостовик мины из тела военного
Военные медики при обследовании военного заметили посторонний предмет, очертания которого напоминали хвостовик мины. Врачи провели операцию и извлекли объект
Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.
"При дообследовании врачами одного из прифронтовых госпиталей в теле раненого был обнаружен посторонний предмет, контуры которого напоминали хвостовик мины", - говорится в сообщении.
Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины
Отмечается, что на место вызвали бригаду саперов, исследовавших объект и понявших, что его можно безопасно доставать из тела военного. После этого врачи провели операцию и удалили хвостик мины из тела бойца.
Пока самочувствие украинского военного стабильно. Врачи готовят его к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что благодаря усилиям украинских медицинских работников до 82% раненых и больных военных возвращаются в строй после лечения.
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