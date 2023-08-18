Военные врачи извлекли хвостовик мины из тела военного

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"При дообследовании врачами одного из прифронтовых госпиталей в теле раненого был обнаружен посторонний предмет, контуры которого напоминали хвостовик мины", - говорится в сообщении.

Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

Отмечается, что на место вызвали бригаду саперов, исследовавших объект и понявших, что его можно безопасно доставать из тела военного. После этого врачи провели операцию и удалили хвостик мины из тела бойца.

Пока самочувствие украинского военного стабильно. Врачи готовят его к дальнейшей медицинской эвакуации и реабилитации.