Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Левая часть белорусских сил расположена на границе с Польшей. На границах с Украиной находятся шесть батальонных групп Беларуси. Украина в сотрудничестве с зарубежными разведками внимательно отслеживает все действия со стороны Беларуси. Если будут происходить движения - мы увидим это в заявлениях Генерального штаба и в действиях украинской армии. Сейчас признаки формирования ударных группировок с белорусской территории отсутствуют", - заметил Згурец.

Также военный эксперт добавил, что в приграничных районах с Беларусью Украина держит группировку войск, которая минимизирует угрозы.

"Война нас научила. В приграничных районах украинская сторона держит группировку войск, которая минимизирует угрозы с учетом сложности рельефа. Белорусская армия может проводить там учения и демонстрировать, что они куда-то там собираются идти", - подытожил Згурец.

Президент Беларуси считает, что Украина испытывает значительное давление со стороны Запада

ГУР сообщает, что Беларусь проводит массовые военные учения в Гомельской области, на которых отрабатывается "переход из мирного на военное время"