Военные возможности Беларуси ограничены: отсутствуют признаки формирования ударных группировок, - Згурец
Военный эксперт Defence Express Сергей Згурец отметил, что на границах с Украиной находятся шесть белорусских батальонных групп
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Левая часть белорусских сил расположена на границе с Польшей. На границах с Украиной находятся шесть батальонных групп Беларуси. Украина в сотрудничестве с зарубежными разведками внимательно отслеживает все действия со стороны Беларуси. Если будут происходить движения - мы увидим это в заявлениях Генерального штаба и в действиях украинской армии. Сейчас признаки формирования ударных группировок с белорусской территории отсутствуют", - заметил Згурец.
Также военный эксперт добавил, что в приграничных районах с Беларусью Украина держит группировку войск, которая минимизирует угрозы.
"Война нас научила. В приграничных районах украинская сторона держит группировку войск, которая минимизирует угрозы с учетом сложности рельефа. Белорусская армия может проводить там учения и демонстрировать, что они куда-то там собираются идти", - подытожил Згурец.
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