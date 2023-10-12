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Военные, волонтеры и международные союзники: Kyivpride объявил номинантов премии по ЛГБТИК+активизму

12 октября, 2023 четверг
17:56
Новости ЛГБТ

Стали известны номинанты премии по ЛГБТИК+активизму КyivPride Awards 2023 - будут отмечать тех, кто внес значительный вклад в борьбу с Россией и защиту и продвижение прав и видимости ЛГБТИК+людей

Об этом говорится в инстаграмме КyivPride .

Голосование продлится до 29 октября, церемония награждения состоится 7 ноября в Киеве. Выбирать победителей будут в пяти номинациях, военных ЛГБТИК+активистов решили не выносить в отдельную номинацию - по словам организаторов, "внимания и благодарности достойны все защитники".

"Сначала мы хотим отблагодарить и отметить тех, кто сейчас защищает украинскую государственность и нацию на фронте. Эти герои и героини, будучи в армии, одновременно помогают устанавливать верховенство права человека своей видимостью и активизмом. Мы решили не проводить голосование в этой категории, ведь внимания и благодарности стоят все защитники_эти", - говорится в сообщении.

Номинации KyivPride Awards 2023

ЛГБТИК+ волонтер_ка года

"В этом году мы отмечаем тех, кто внес значительный вклад и в борьбу с российским нашествием, и в защиту и продвижение прав и видимости ЛГБТИК+ людей. В своих направлениях наши номинанты делают все возможное, чтобы приблизить победу и достичь верховенства прав человека в Украине" , - говорится в описании .

Номинантами стали:

  • Джул Сироус - волонтер безопасности ОО "КиевПрайд", военный волонтер, сейчас боевой медик
  • Владислав Шаст - квир-перформер в прошлом, глава благотворительного фонда "Объятия" сейчас;
  • Артур Озеров – дрэг-квин, пчеловод, военный волонтер.

ЛГБТИК+ френдли бизнес года

"Френдли бизнесы поддерживают ЛГБТИК+ людей словом и делом. Мы благодарим всех, кто в этом году открыто выразил свою позицию в Прайд-месяц", - отмечает организация.

Номинантами стали:

  • Comfy – сеть магазинов бытовой техники и электроники;
  • Vodafone – ведущая украинская телеком компания;
  • Издательство "Издательство" - "исключительные комиксы и книги о непростых вещах".

Международный_ая союзник_ца года

"Среди самых заметных союзников - те, кто говорили об Украине с первого дня полномасштабной войны, помогали в активизме, собирали средства и поддерживали наших переселенцев", - объясняют правозащитники.

Номинанты:

  • Фрэнк вайлд – дизайнер, ЛГБТИК-активист, перформер (Германия)
  • Сара Эштон-Сирилло – ветеран, экс-спикер Сил территориальной обороны Украины, журналистка;
  • European Pride Organisers Association – Европейская Ассоциация Организаторов Прайдов.

ЛГБТИК+ организация года

"В этой номинации - украинские ЛГБТИК+ организации, которые вы чаще всего упоминали в анкете номинирования, активисты_ки, работающие на видимость, гуманитарную помощь и сплочение украинских квирей и квиринь", - объясняет КyivPride.

Были номинированы следующие организации:

  • "Инсайт" – всеукраинская правозащитная ЛГБТ-организация с представительствами в 9 городах;
  • "Украинские ЛГБТ-военные за равные права" - объединение украинских ЛГБТИК+ военных;
  • Gender Zed – правозащитная организация из Запорожья, работающая для всей Украины.

Квир-блогер_ка года

"В этой номинации – блоггеры и блоггерши, занимавшиеся квир-образованием, помогали ВСУ и начинали или участвовали в важных адвокационных кампаниях", – говорится в описании .

Были номинированы:

  • Ксения Термасина - автор каналов Moe Dilo в Tiktok и Instagram;
  • Виталий Царюк - автор Телеграмм-канала "Посол Содома в Украине", одесский ЛГБТ+ активист;
  • Саша Драгли - автор YouTube-канала ДРАГЛИ.
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