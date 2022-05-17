Военные в Запорожье начали получать оружие по программе ленд-лиза

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, пишет Интерфакс-Украина .

Инновационное вооружение уже поступило в Запорожскую область в рамках программы военной помощи "лен-длиз", и сейчас его уже осваивают бойцы Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.

"Запорожские артиллеристы уже могут потренироваться в использовании новейшего вооружения", - сообщила ОВА.

По ее сообщению, ВСУ прилагают максимум усилий по защите области от вражеских атак.