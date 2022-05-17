Военные в Запорожье начали получать оружие по программе ленд-лиза
Вооружение из программы военной помощи "ленд-лиз" начало поступать в Запорожскую область
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, пишет Интерфакс-Украина .
Инновационное вооружение уже поступило в Запорожскую область в рамках программы военной помощи "лен-длиз", и сейчас его уже осваивают бойцы Вооруженных сил Украины, говорится в сообщении.
"Запорожские артиллеристы уже могут потренироваться в использовании новейшего вооружения", - сообщила ОВА.
По ее сообщению, ВСУ прилагают максимум усилий по защите области от вражеских атак.
- Напомним, ленд-лиз может финансироваться постфактумом, оружие будет поступать в Украину.
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