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Военные устали и нуждаются в ротации: мы можем остаться без страны, это должны осознать все, - офицер батальона "Волки да Винчи"

29 октября, 2023 воскресенье
16:44
Война с Россией

Военные, которые с начала полномасштабного вторжения защищают Украину на фронте, устали и нуждаются в ротации. Мы можем остаться без страны, это должны все осознать

Об этом заявил старший лейтенант, боец роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Александр Ябченко в эфире телеканала "Еспресо".

"Знаете, уже за более чем полтора года военные устали, хотя мало кто из них пишет об этом. Побратимы, которые еще с начала полномасштабного вторжения в строю, нуждаются в отдыхе. У них вопрос: "чем лучше нас те, кто даже не думают о мобилизации?" В понимании людей, которые воевали, воюют и будут воевать это несправедливо. Потому что, несмотря на то, что они устали, ни один из тех, с кем я об этом говорил, с войны не сбежал, а продолжает выполнять свою задачу", - рассказал офицер. .

Вопрос в том, что мы можем остаться без страны, добавил Ябченко.

"Какие еще нужны доказательства, что для РФ сейчас основной задачей является прекратить существование нашей независимой страны? Как еще нужны доказательства для того, чтобы воевать?" - подчеркнул Ябченко.

Он рассказал, какой сценарий, по мнению военных, может принести победу Украине.

"Представим, что у нас есть еще один запасной склад людей, которые готовы взять в руки оружие, с таким количеством военных, как есть сейчас. Я сейчас об идеальной картине. Мы воюем, теряем определенную часть побратимов, нас отводят, дают отдохнуть и пополняют планово. Тогда вместо нас заходят новые люди и так мы с ними меняемся, тогда эффективность боевых действий, в том числе количество уничтоженных врагов и сохранившихся наших жизней было бы лучше", – рассказал Ябченко.

Нередко находятся люди, оправдывающие свою непричастность к войне тем, что у нас власть не такая, говорит офицер батальона "Волки да Винчи".

"Конечно, если вы ищете причину, почему вы не участвуете в противостоянии российской агрессии, ее не нужно искать. Если у нас нардеп фактически своими вопросами побуждает избирателя к убийству народных избранников, а вы говорите "не хочу иметь с этим ничего общего", это да. Но от этой позиции в ВСУ не появится беспилотник на фронте. И от этой позиции мы с тем же депутатом не станем ближе к победе. Если ты действительно считаешь, что ты не для окопа, тогда с утра до вечера поступай так, чтобы тому, кто в окопе было чем воевать. Не обвиняй власть, сам работай", - заявил Ябченко.

По его словам, победа это тогда, когда не убивают украинцев, восстановлена справедливость, то есть возвращены границы 1991 г., выплаты за то, что оккупанты здесь уничтожили и, конечно, наказаны военные преступники.

  • 24 марта в Верховную Раду Украины внесли законопроект №9142 , в котором говорилось, что украинцы имеют право демобилизоваться через 18 месяцев с момента мобилизации. Однако на голосование проект закона так и не был вынесен.

  • Позже, 29 марта, народный депутат Алексей Гончаренко инициировал петицию о демобилизации военных через 18 месяцев. На нее до сих пор нет ответа Зеленского.

  • 23 октября стало известно, что просьбу о возможности демобилизоваться военнослужащим поддержали более 25 тысяч украинцев. Теперь его должен рассмотреть президент.

  • 27 октября, в городах Украины дружины военных, воюющих более 1,5 лет, провели пикеты с требованием демобилизации.

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