Военные учения Sea Breeze продемонстрировали миру агрессивную политику РФ в Черном море, - Шелест

Такое мнение она высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Военные учения Sea Breeze имели несколько важных значений. Во-первых, такие масштабные военные учения состоялись во времена пандемии. Поскольку за последний год много международных военных учений были отменены или проводились в небольшом формате. То, что такие масштабные учения состоялись в Украине, является очень большим достижением. Во-вторых, много новых стран - участниц этих учений. Мы знаем, что РФ несколько раз даже пыталась угрожать США, чтобы те не принимали участия в этих учениях. Это не помогло. Как результат, мы увидели не только постоянных стран - партнеров Украины, которые принимали участие в таких учениях за последние 20 лет, а таких неожиданных участников, как Япония. В целом военные учения Sea Breeze проинформировали весь мир об агрессивных действиях РФ в Черноморском бассейне ", - рассказала Шелест.



Шелест добавила, что большим итогом и достижением учений стали сценарии и навыки, которые отрабатывали военные. В частности, по словам Шелест, высокий уровень военные продемонстрировали в слаженности работы сухопутных, морских и воздушных сил, о чем говорит реакция Российской Федерации. Шелест добавила, что Украина знает, как себя ведет себя РФ в Черном море, а учения Sea Breeze и, в частности, инциденты с британским и нидерландским военными судами продемонстрировали миру агрессивное поведение Кремля в международных водах.



На вопрос ведущей Кристины Шкудор о том, воспримет ли Российская Федерация международные военные учения "Казацкая булава", которые стартовали и будут проходить на Николаевщине, как угрозу, поскольку об учениях Sea Breeze из Кремля звучала именно такая риторика, Шелест ответила: "Да, вполне возможно. Но давайте не забывать, что на Николаевщине находится один из крупнейших тренировочных полигонов ВСУ. Их в Украине два - "Яворов" и "Широкий лан", на котором и будут проходить военные учения "Казацкая булава". Соответственно, найти повод для истерии в Москве могут из чего, но фактически аргументов об угрозе этих учений в Кремле нет. Поскольку полигон "Широкий лан" в Украине не новый, создан еще в 90-х и всегда использовался для учений сухопутных войск ".

Напомним, 10 июня в Украине завершились многонациональные военные учения Sea Breeze 2021, которые продолжались с 28 июня .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные учения Sea Breeze-2021 являются сигналом , что Украина не остается наедине с российской агрессией.

Россия усилила группировку военных кораблей в Черном море на фоне международных военных учений Sea Breeze 2021.