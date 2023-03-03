Об этом сообщает "Беларуски Гаюн" .

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь по ее данным 4 и 5 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва, в частности: "Осиповичский", " Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

Общее количество продлений составляет 45 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.