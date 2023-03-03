Военные учения России и Беларуси снова продлили
3 марта Беларусь продлила совместные учения с Россией еще на десять дней
Об этом сообщает "Беларуски Гаюн" .
По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, ведь по ее данным 4 и 5 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва, в частности: "Осиповичский", " Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".
Общее количество продлений составляет 45 недель. "Гаюн" заявляет, что ВС Беларуси улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
- 26 февраля сообщалось, что Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае объявления в стране военного положения и перевода экономики на "военные рельсы" мобилизуют 1,5 млн человек.
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