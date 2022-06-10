Военные учения, летальное оружие и более тесное сотрудничество ради победы Украины: итоги встречи Зеленского и Уоллеса в Киеве
Во время визита министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поддержку Украины со стороны Великобритании и пообещал возобновить поддержку украинских военных, включая обучение солдат, а также доставку летального снаряжения
Об этом пишет Anadolu Agency.
На встрече говорили о том, как Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и обеспечивать удовлетворение ее потребностей как военных, так и гуманитарных.
"Рабочий визит состоялся на этой неделе, чтобы министр обороны смог услышать из первых уст, как развиваются оперативные потребности Вооруженных Сил Украины, поскольку природа конфликта продолжает меняться. Это обеспечит то, что постоянная поддержка Великобритании будет развиваться, чтобы отвечать этим требованиям и адаптироваться к ситуации на местах", – говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.
Также речь шла об обучении украинских военных и новых поставках оружия.
"Эти трое согласились еще теснее работать в поддержку своей общей цели – дать возможность Украине освободиться от незаконной российской оккупации. Они также обсудили спектр поставок оружия и обучения, которые оказывает Великобритания, и какую дальнейшую поддержку мы можем предложить, чтобы помочь украинским силам защищать свою страну", – говорится в сообщении.
Издание сообщает, что встреча Уоллеса, Зеленского и Резникова была сосредоточена на том, какие дальнейшие шаги предпримет Великобритания, чтобы Украина полностью отразила атаки России на востоке Донбасса.
Reuters пишет, что Уоллес похвалил Зеленского за его лидерство во время войны и сказал, что Зеленский "делает удивительно, удивительно".
"Я в общем благодарен Великобритании, правительству и премьер-министру. Война подчеркивает, кто является нашим другом или друзьями – не просто стратегическими друзьями, а теперь настоящими друзьями. И я верю, что Великобритания является другом. Оружие, деньги и санкции – это три вещи, в которых Великобритания последовательно демонстрирует свое лидерство", – сказал Зеленский.
- Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым по дальнейшей помощи оружием.
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