Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуски Гаюн.

Отмечается, что согласно графикам, 11-12 марта должны стать выходными для некоторых полигонов, однако те, где сконцентрированы войска РФ, будут "работать без перерыва". Это полигоны "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".

В общем, учения продлили на 8 полигонах.

Мониторинговая группа подчеркивает, что учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 46 недель.

"Вооруженные силы Республики Беларусь улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.