Военные учения армии РФ в Беларуси продлили до 20 марта, — Беларуски Гаюн
Военные учения армии РФ на полигонах в Беларуси продлили по меньшей мере до 20 марта. Раньше они должны были закончиться 13 марта
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуски Гаюн.
Отмечается, что согласно графикам, 11-12 марта должны стать выходными для некоторых полигонов, однако те, где сконцентрированы войска РФ, будут "работать без перерыва". Это полигоны "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский", "Обуз-Лесновский".
В общем, учения продлили на 8 полигонах.
Мониторинговая группа подчеркивает, что учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 46 недель.
"Вооруженные силы Республики Беларусь улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.
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