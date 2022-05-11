Военные, участвующие в боевых действиях, получают 3 тыс. грн в сутки, - Маляр
За день, когда участвуют в боях, украинские военные зарабатывают 3 тыс. грн, а за небоевой – 1 тыс. грн
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.
"С начала войны, с 24 февраля, было увеличено денежное довольствие для всех военнослужащих на 30 тыс. грн в месяц в случае, если нет боев. И из расчета 100 тыс. в месяц военнослужащему, который непосредственно участвует в боях. Если поделить на дни, тут идет расчет, что небоевой день, но во время войны, для военнослужащих - это тысяча гривен. Если мы говорим о дне, когда идут бои, то это 3 тыс. гривен в день", - отметила она.
Количество боевых дней каждого военного сообщают подразделениям ВСУ. Минобороны перечисляет средства войскам, и они платят воинам. По состоянию на 10 мая министерство передало 34,5 млрд грн: это материальное обеспечение и доплаты по 30 тыс. грн. в месяц.
"Далее мы планируем уже к 20 мая выплатить еще 34 млрд грн на войска, и это уже будут выплаты боевые и другие выплаты", – добавила Анна Маляр.
- 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным.
- 25 февраля министр обороны Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении зарплат военным на 30% с 1 марта 2022 года.
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