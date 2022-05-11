English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Военные, участвующие в боевых действиях, получают 3 тыс. грн в сутки, - Маляр

Военные, участвующие в боевых действиях, получают 3 тыс. грн в сутки, - Маляр

11 мая, 2022 среда
18:08
война с Россией

За день, когда участвуют в боях, украинские военные зарабатывают 3 тыс. грн, а за небоевой – 1 тыс. грн

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Укринформ.

"С начала войны, с 24 февраля, было увеличено денежное довольствие для всех военнослужащих на 30 тыс. грн в месяц в случае, если нет боев. И из расчета 100 тыс. в месяц военнослужащему, который непосредственно участвует в боях. Если поделить на дни, тут идет расчет, что небоевой день, но во время войны, для военнослужащих - это тысяча гривен. Если мы говорим о дне, когда идут бои, то это 3 тыс. гривен в день", - отметила она.

Количество боевых дней каждого военного сообщают подразделениям ВСУ. Минобороны перечисляет средства войскам, и они платят воинам. По состоянию на 10 мая министерство передало 34,5 млрд грн: это материальное обеспечение и доплаты по 30 тыс. грн. в месяц.

"Далее мы планируем уже к 20 мая выплатить еще 34 млрд грн на войска, и это уже будут выплаты боевые и другие выплаты", – добавила Анна Маляр.

  • 14 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным.
  • 25 февраля министр обороны Алексей Резников подписал срочную телеграмму о повышении зарплат военным на 30% с 1 марта 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Экономика
Анна Маляр
Читайте также:
окупанти
8 мая, 2022 воскресенье
60 тыс. военных РФ из Сирии, которые зайдут в Украину, выйдут отсюда таким же количеством погибших, – военный эксперт Тарас Чмут
Білорусь військо
10 мая, 2022 вторник
Беларусь разворачивает силы спецопераций на границе с Украиной, – начальник генштаба РБ
Азов Маріуполь Ілля Самойленко
Автор
9 мая, 2022 понедельник
"Киборг" с идеальным английским: что известно об Илье Самойленко - офицере, который давал историческую пресс-конференцию из Азовстали
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 33
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
11 мая
19:21
Анонс
Сборная Украины – Боруссия (Менхенгладбах). LIVE-студия перед благотворительным матчем Stop War
19:07
Эксклюзив
ПриватБанк
Работа платежной системы ПриватБанка не зависит от прямой угрозы инфраструктуре, - пресс-секретарь Серга
19:04
Pfizer
В РФ заявили, что Pfizer и Moderna руководили биолабораториями в Украине
18:47
Чехия Украина
Чехия признала преступления российской армии геноцидом украинского народа
18:36
Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню развития экосистемы данных
18:34
В Харьковском горсовете распустили фракцию ОПЗЖ
18:29
Эксклюзив
Капитуляцию России будет подписывать не Путин, – экс-нардеп Стецькив
18:29
Кулеба предложил Германии взяться за восстановление одного из регионов Украины
18:28
Фильм Олега Сенцова "Носорог" выйдет на Netflix 23 мая
18:21
На восстановление Украины после вторжения РФ, по предварительным оценкам, необходимо до $1 трлн
18:12
Около 5 млн человек в Украине потеряли работу из-за военных действий России, - исследование Международной организации труда
17:52
Уничтожил вражеский бензовоз и предупредил ВСУ о движении колонны: дед Валентин из Ирпенской ТрО рассказал, как останавливал врага
17:51
Эксклюзив
Темпы накопления военных резервов России будут расти, - военный эксперт Сунгуровский
17:51
В Германии стартовали тренировки украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000
17:39
Погиб 501 военный: в Нацгвардии озвучили потери с начала полномасштабной войны
17:21
Президент Чехии разрешил 103 гражданам вступить в ВСУ
17:18
Эксклюзив
Мы должны отбить у россиян остров Змеиный, иначе наши южные порты будут заблокированы навсегда, - военный эксперт Рыженко
17:00
Дешевле, чем у Газпрома. Болгария договорилась о поставках газа из США
16:57
Северный поток-2
Германия не намерена использовать "Северный поток-2"
16:51
Украина восстановила контроль над 1 200 км границы в пределах Киевской, Сумской и Черниговской областей
16:50
Посол Великобритании в Украине посетила Ирпень
16:29
Энергоатом уволил трех работников ЗАЭС за участие в акции "Бессмертный полк"
16:26
Финляндия и Швеция подписали соглашение о безопасности с Великобританией на фоне роста угроз в регионе
16:24
Передавал данные об украинском войске работнику российской ФСБ: на Харьковщине сообщили о подозрении полицейскому
16:23
Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее членство Украины в ЕС
16:06
Житомирские десантники сбили российский разведывательный вертолет Ка-52
16:00
Алексей Шабулин, морская пехота РФ. Буча
Шестерых пленных российских военных приговорили к 8-15 годам заключения
15:58
О четырехлетней Алисе, которую оккупанты разлучили с мамой во время эвакуации с Азовстали, будет заботиться бабушка
15:54
ипотека
Цены на квартиры в новостройках на Западной Украине выросли на 7-10%
15:48
На Харьковщине российская ракета попала в трактор, ранен водитель
15:42
Эксклюзив
В Херсоне ждут ВСУ. Оккупанты не имеют поддержки среди горожан, - заместитель председателя Херсонского облсовета
15:34
Еврокомиссия инициирует признание преступлением уклонения от санкций против России, – СМИ
15:29
Россия готовилась захватить всю территорию Украины: ГБР нашло документы военных РФ
15:26
Папа Франциск встретился с женами защитников Мариуполя
15:26
Washington Post
The Washington Post создаст новое бюро в Киеве
15:23
Украинские десантники показали видео уничтожение оккупантов вместе с бронетехникой
15:13
"Оккупанты решили просто утопить Мариуполь в дерьме": россияне планируют запуск городской насосной станции в Старом Крыму, что грозит стремительным ростом инфекционных заболеваний
15:07
Эксклюзив
экономика
В этом году в Украине будет значительное падение ВВП, однако не ниже критического уровня, который был в 2015 — финансовый аналитик Найман
15:04
На Херсонщине оккупанты похитили мирного жителя, избивали его и пытали током, - Денисова
14:54
Эксклюзив
Китай перешел от наблюдения к нейтралитету: руководство оскорбило то, что Путин в Украине проиграет - дипломат Чалый
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV