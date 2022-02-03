Военные США заявили о ликвидации лидера Исламского государства Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена на сайте Белого дома.



"Минувшей ночью по моему указанию военные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кура - лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись из операции", - отмечается в сообщении.



Справка: Абу Ибрагим аль-Гашеми аль-Кураши назначили лидером Исламского Государства 31 октября 2019 года, менее чем через неделю после смерти Абу Бакра аль-Багдади – первого лидера ИГИЛ.

Напомним, 3 ноября 2021 года в Афганистане боевики совершили атаку на военный госпиталь.