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Военные США провели консультации по противовоздушной обороне Украины, - Пентагон

10 января, 2022 понедельник
23:00
русская военная агрессия

Военные советники США провели в Украине консультации по противовоздушной и противоракетной обороне

Об этом заявил на брифинге спикер министерства обороны США Джон Кирби.

"Они в основном рассматривали противовоздушную и противоракетную оборону, как я понимаю. Мне неизвестно об официальном отчете, они просто посмотрели и посоветовались с украинцами, какие, по их мнению, существуют потребности в противовоздушной обороне", - сказал Кирби.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что США не увидели уменьшения военного присутствия РФ на границе Украины.

"Я могу уверенно вам заявить, что мы не видим никаких сокращений (военного присутствия - ред.). Они сохраняют значительное присутствие сил на востоке, севере и на юге", - сказал Кирби.

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