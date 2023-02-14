Военные США обнаружили в океане основную часть обломков китайского "шпионского шара"

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя минобороны США.

Обломки китайского шара-разведчика обнаружили на глубине примерно 50 футов (около 15 м) у побережья Южной Каролины. Именно здесь с пятницы, 10 февраля, работает спасательный корабль, поднимавший обломки сбитого воздушного шара с морского дна.

Отмечают, что кроме полезного груза воздушный шар перевозил и разведывательную аппаратуру. Сам полезный груз весил около 2 тыс. футов (примерно 900 кг) и был размером примерно в три школьных автобуса. Издание ABC добавляет, что его длина составляла 30 футов (около 9 м). Чувствительные компоненты груза передадут ФБР для дальнейшего расследования.