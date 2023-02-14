Военные США обнаружили в океане основную часть обломков китайского "шпионского шара"
Американские военные обнаружили под водой на глубине около 15 метров основу часть полезной нагрузки китайского воздушного шара, сбитую позапрошлой неделей
Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя минобороны США.
Обломки китайского шара-разведчика обнаружили на глубине примерно 50 футов (около 15 м) у побережья Южной Каролины. Именно здесь с пятницы, 10 февраля, работает спасательный корабль, поднимавший обломки сбитого воздушного шара с морского дна.
Отмечают, что кроме полезного груза воздушный шар перевозил и разведывательную аппаратуру. Сам полезный груз весил около 2 тыс. футов (примерно 900 кг) и был размером примерно в три школьных автобуса. Издание ABC добавляет, что его длина составляла 30 футов (около 9 м). Чувствительные компоненты груза передадут ФБР для дальнейшего расследования.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения. В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- Позже Госдеп США сообщил, что китайский аэростат, сбитый американскими военными у побережья Южной Каролины, был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и являлся частью разведывательной программы КНР, охватывающей более 40 стран на пяти континентах. Впоследствии США наложили на Китай санкции из-за "шпионского шара".
- 12 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить неизвестный объект над воздушным пространством Канады.
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