Военные США обнаружили российский корабль в водах Тихого океана
Военные США с прошлой недели следят за кораблем РФ в Тихом океане недалеко от Гавайев
Об этом сообщает Honolulu Star-Advertiser .
Американские военные рассказали изданию, что в минувшую пятницу, 7 января, наблюдают за перемещением российского судна в водах Тихого океана за пределами экономической зоны Гавайев.
"В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанской зоне операций с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и общих средств", - заявил представитель Тихоокеанского Командования Вооруженных сил США (INDOPACOM) майор Роб Мартинс.
В мае 2021 года Тихоокеанский флот США отслеживал российский шпионский корабль "Карелия", задержавшийся примерно в 24 км к западу от гавайского острова Кауаи. Позже в июне десятки военных кораблей из Тихоокеанского флота РФ провели крупнейшие учения в Тихом океане с момента окончания холодной войны.
Пентагон считает Тихий океан своим основным приоритетом и считает Китай главным соперником в регионе, но Россия все еще остается важным игроком.
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