С соответствующим заявлением выступил в пятницу на телефонном брифинге координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"В Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь Украине в боевых действиях или присутствовали бы на поле с украинскими силами", - подчеркнул официальный представитель администрации Байдена.

Таким образом, он ответил на вопрос, придерживается ли нынешняя администрация США позиции, объявленной с начала полномасштабного вторжения РФ, что американские военные не будут вовлечены в боевые действия.

В то же время Кирби отметил, что в Украине присутствует небольшое количество американских военнослужащих, охраняющих посольство США в Киеве, а также представляющих аппарат военных атташе Соединенных Штатов в Украине.

"Вооруженные силы США не активно участвуют в боевых действиях в Украине или в поддержке боевых действий на территории Украины", - подчеркнул Кирби.