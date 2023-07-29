Военные США находятся на территории Украины, но не участвуют в боевых действиях, - Белый дом
Администрация США категорически опровергает участие американских кадровых военных в боевых действиях в Украине
С соответствующим заявлением выступил в пятницу на телефонном брифинге координатор Совета безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"В Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь Украине в боевых действиях или присутствовали бы на поле с украинскими силами", - подчеркнул официальный представитель администрации Байдена.
Таким образом, он ответил на вопрос, придерживается ли нынешняя администрация США позиции, объявленной с начала полномасштабного вторжения РФ, что американские военные не будут вовлечены в боевые действия.
В то же время Кирби отметил, что в Украине присутствует небольшое количество американских военнослужащих, охраняющих посольство США в Киеве, а также представляющих аппарат военных атташе Соединенных Штатов в Украине.
"Вооруженные силы США не активно участвуют в боевых действиях в Украине или в поддержке боевых действий на территории Украины", - подчеркнул Кирби.
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