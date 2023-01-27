Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали

Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации США во время брифинга, передает The New York Times.

По приказу американского президента Джо Байдена, военные ликвидировали главаря "Исламского государства" Билала аль-Судани, являвшегося ключевым деятелем и куратором глобальной сети ИГИЛ.

Лидер ИГИЛ погиб во время налета вертолета в отдаленном районе северного Сомали. Кроме этого, уничтожены 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.

Никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Среди американских военных тоже никто не пострадал.

Согласно оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности "Исламского государства" на Африканском континенте.

Министр обороны Ллойд Остин сказал, что аль-Судани "несет ответственность за содействие росту присутствия ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, включая Афганистан".

Справка: ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".

12 июля 2022 года в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.

Уже в октябре силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb