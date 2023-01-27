Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
Американские военнослужащие уничтожили в Сомали одного из руководителей "Исламского государства" (ИГИЛ) Билала аль-Судани
Об этом сообщили высокопоставленные представители администрации США во время брифинга, передает The New York Times.
По приказу американского президента Джо Байдена, военные ликвидировали главаря "Исламского государства" Билала аль-Судани, являвшегося ключевым деятелем и куратором глобальной сети ИГИЛ.
Лидер ИГИЛ погиб во время налета вертолета в отдаленном районе северного Сомали. Кроме этого, уничтожены 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.
Никто из мирных жителей не пострадал и не погиб. Среди американских военных тоже никто не пострадал.
Согласно оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности "Исламского государства" на Африканском континенте.
Министр обороны Ллойд Остин сказал, что аль-Судани "несет ответственность за содействие росту присутствия ИГИЛ в Африке и за финансирование операций группировки по всему миру, включая Афганистан".
Справка: ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".
- 12 июля 2022 года в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Магер аль-Агал.
- Уже в октябре силы специальных операций США нанесли два удара по "Исламскому государству" на Севере Сирии, ликвидировав трех высокопоставленных лиц, ответственных за вооружение и вербовку бойцов и планирование нападений.
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