Военные США испортили часть техники, которую не смогли эвакуировать из Афганистана - CNN

Об этом говорится в материале CNN .

По словам генерала Кеннета Маккензи, американские военные в аэропорту Кабула сняли оружие или вывели из строя 73 самолета, около 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников "Хамви". Также военные повредили систему противоракетной обороны, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.



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Вся вышеуказанная техника не пригодна для использования.



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Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший написал в Twitter, что США оставляют в Афганистане вооружение и военное оборудование на $85 млрд.

