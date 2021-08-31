Военные США испортили часть техники, которую не смогли эвакуировать из Афганистана - CNN
Глава Центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что военные перед выходом из Афганистана вывели из строя технику в аэропорту Кабула, а часть вывезли из страны
Об этом говорится в материале CNN .
По словам генерала Кеннета Маккензи, американские военные в аэропорту Кабула сняли оружие или вывели из строя 73 самолета, около 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников "Хамви". Также военные повредили систему противоракетной обороны, артиллерию и минометы, которые использовались для защиты аэропорта.
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Вся вышеуказанная техника не пригодна для использования.
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Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший написал в Twitter, что США оставляют в Афганистане вооружение и военное оборудование на $85 млрд.
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