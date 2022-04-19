Военные США будут учить украинских артиллеристов работать с американскими гаубицами

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга, пишет DW.



"Мы считаем, что сможем начать процесс обучения украинских военных обращения с гаубицами... Обучение будет проходить за пределами Украины", – заявил Кирби.



Он не уточнил, где именно будет проходить подготовка и кто будет ее вести, однако отметил, что курс "вряд ли будет длиться много времени".

Напомним, США могут признать Россию государством-спонсором терроризма.