Военные США будут учить украинских артиллеристов работать с американскими гаубицами
Соединенные Штаты проведут курс обучения для группы украинских военных по принципам работы с американскими гаубицами
Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга, пишет DW.
"Мы считаем, что сможем начать процесс обучения украинских военных обращения с гаубицами... Обучение будет проходить за пределами Украины", – заявил Кирби.
Он не уточнил, где именно будет проходить подготовка и кто будет ее вести, однако отметил, что курс "вряд ли будет длиться много времени".
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