Военные склады в селе Колбасное в Приднестровье может взорвать только Россия, - экс-министр обороны Молдовы
Министр обороны Молдовы (2015-2016) Анатолий Шалару отметил, что в 2016 году был создан зеленый коридор для выхода российских войск из Приднестровья, но Россия отказалась
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Московские пропагандисты пугают взрывами российских военных складов в селе Колбасное, расположенном в Приднестровье. Единственная угроза для подрыва этих складов исходит только из России. Мы давно просили Россию вывезти эти склады. Еще в 2016 году мы создали зеленый коридор для выхода российской армии из Приднестровья и для эвакуации этих складов. Но Россия тогда отказалась", – подчеркнул Шалару.
По словам экс-министра обороны Молдовы, состав в селе Колбасное всегда был предметом российского шантажа.
"Взрыв может произойти только, если этого захочет Россия. Ни Молдова, ни Украина не заинтересованы в этом. Главным инструментом российских пропагандистов, министерства иностранных дел РФ, президента России является ядерный, военный, энергетический и экономический шантаж. Россияне могут взорвать эти составы за помощью беспилотников или отправить туда диверсантов", - подчеркнул Шалару.
- На территории "Приднестровской молдавской республики" признаков подготовки войск к наступлению пока нет
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