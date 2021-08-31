Военные самолеты США совершили полет над Киевом. ВИДЕО
Два военно-транспортных самолета Командования специальных операций США совершили полет над Киевом
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter .
"Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование Сил спецопераций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC-130J Commando II", - говорится в сообщении.
Как известно, маршрут полета пролегал над Днепром, Аркой дружбы народов, Киево-Печерской лаврой, Музеем Второй мировой войны и монументом Родина-мать.
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