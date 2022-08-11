Военные самолеты РФ на этой неделе не менее 3 раз попадали в зону распознавания ПВО Аляски

Об этом пишет CNN.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) не разглашает, в какой день это произошло. Сообщается, что это было в период 8-10 августа.

ADIZ — это международное воздушное пространство, примыкающее к Аляске, кое-где простирающееся более 100 миль (более 160 километров) от территории США. Вооруженные силы США инициируют процедуры идентификации самолетов в ADIZ в интересах национальной безопасности.

Военные США также обнародовали фотографию, на которой виден летящий в радиусе видимости российский самолет Ил-20 F-22.

10 августа мы сообщали, что в последние два дня российские самолеты наблюдения дважды входили в зону действия американской ПВО на Аляске.

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