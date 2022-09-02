Военные с обеих сторон будут прилагать наибольшие усилия на двух участках – Донетчина и Херсонщина, – Згурец

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Если говорить об ожиданиях активизации действий РФ и учесть брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, то он отметил активизацию боевых действий на Донетчине и попытки противника выйти на административные границы Донецкой области до 15 сентября, также на переброску сил того же 3 -го армейского корпуса и частей российской армии из Белгородской области, что по оценкам нашего Генштаба связано с усилением активности в Донецкой области", - отметил военный эксперт.



Сергей Згурец добавил, что так же перебрасывания российских сил из Крыма на нашу территорию частично будут усиливать боевые действия в Донецкой области и частично станут резервом, чтобы поддержать активность на Юге.



"Удержание правого берега Днепра для российской группировки чрезвычайно важно, как и удержание Херсонской области, которая является суходольным мостиком для выхода врага к Черному морю, также даст ему возможность удерживать и отсекать Украину от черноморской акватории. Я думаю, что главные два участка, где будут прикладываться существенные усилия с обеих сторон в боевых действиях - это Донбасс в долгосрочной перспективе и битва за Херсонщину в среднесрочной", - подытожил Згурец.

2 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что на Южнобужском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций, однако наносит авиаудары по украинским территориям

Также подразделениями Сил обороны отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Майорск, Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отражены штурмовые действия врага по направлениям Авдеевки и Красногоровки.