Об этом идет речь на телеграм-канале ведомства.

Подозреваемым инкриминируется 14 эпизодов – убийство гражданских, обстрелы и сжигание жилых домов, пленение, пытки и содержание людей в подвалах без еды и воды, хищение имущества.

"Во время временной оккупации Киевщины захватчики ворвались в дом старосты села Мотыжин. Женщину и ее родных вывезли в место временного базирования. Семью пытали, стараясь получить информацию о местонахождении подразделений ВСУ и бойцов Терробороны.

Палачи жестоко издевались над сыном на глазах у матери, прострелили ему ногу. Но, не получив информации, убили его выстрелом в голову. Пытали также мужа старосты. Вся семья погибла от множественных огнестрельных ранений", – отмечают в СБУ.

Кроме того, оккупанты по приказу командира взвода 36-й общевойсковой армии 37-й отдельной мотострелковой бригады РФ убили еще одну гражданскую женщину. Причиной расстрела была ее темная одежда. Отца убитой солдаты взяли в плен и держали связанным практически без пищи и воды.

Сообщается, в частности, и о задержании двух волонтеров, которые доставляли гуманитарную помощь для жителей Мотыжина. Оккупанты допрашивали и пытали их, а затем вывезли в лесополосу и приказали бежать, открыв по ним огонь. Один из волонтеров погиб от выстрела в голову, другой был тяжело ранен. Автомобили и гуманитарную помощь оккупанты забрали.

"Задокументирована гибель двух членов общественной организации "Патриот". Следователи установили, что они были подвергнуты пыткам, а после смерти рашисты расстреляли их тела.

Еще одному мирному жителю российские солдаты связали руки и привязали его к квадроциклу, заставив бежать продолжительное время. После допросов, угроз убийством и избиения его в течение нескольких дней удерживали в канализационной яме.

Этим 8 захватчикам заочно сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

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