Военные РФ жестоко избивают людей без российского гражданства в Херсонской области. Ситуация на временно оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Украины продолжает увеличиваться количество преступлений и беспорядков российских оккупантов
Об этом сообщила в telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Херсонщина: в начале прошлой недели в отдельных населенных пунктах кафиры провели внезапный рейд по выявлению жителей, отказывающихся от приобретения российского гражданства.
Отмечается, что к гражданам, не имеющим российского паспорта или подтверждающего документа о подаче заявки на приобретение российского гражданства оккупанты применяли жесткую физическую силу, отдельных из них задерживали. Судьба многих из задержанных остается неизвестной.
Донетчина: 13 июня в Дебальцево российские военнослужащие совершили масштабное ограбление местных предприятий, объектов инфраструктуры, магазинов бытовой техники и продуктовых сетей. Награбленное погрузили в военные автомобили, колонна которых выехала в направлении Луганской области.
Запорожская область: на прошлой неделе в Покровском инженерном подразделением российских оккупационных войск проводилось хаотическое минирование частных дачных участков местных жителей. Кроме того, были заминированы отдельные участки полевых дорог и обочины дорог с асфальтовым покрытием. Добавляется также, что никаких соответствующих предупреждений на местности заминирования оккупанты не устанавливали.
- 18 июня правозащитница Скрипник заявила о том, что с начала аннексии Крыма в армию РФ незаконно призвали 40 тыс. крымчан.
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