Военные РФ выселяют местных из домов в Олешках Херсонской области, - ЦНС
На временно оккупированном левом берегу Херсонской области враг расселяет солдат в захваченных местных домах
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что в оккупированные Олешки прибыло подразделение росгвардии, которое заселилось в домах принудительно эвакуированных украинцев. При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается.
Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населённых пунктах левого берега.
- На временно захваченных территориях Херсонской области рашисты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.
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