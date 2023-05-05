Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в оккупированные Олешки прибыло подразделение росгвардии, которое заселилось в домах принудительно эвакуированных украинцев. При этом принудительная эвакуация отдельных групп населения в городе продолжается.

Аналогичная ситуация с расселением вражеских солдат фиксируется и в других населённых пунктах левого берега.