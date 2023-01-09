Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар по местному рынку", - пишет Синегубов.

Предварительно враг бил из зенитного ракетного комплекса С-300.

В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Сообщается, что в результате ракетного удара пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка.

Заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко написал, что под завалами могут оставаться люди.

Кроме того, 8 января рашисты били по населенным пунктам Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Милово, Першотравневое и другие.

"В минувшие сутки враг из артиллерии, танков и минометов вел обстрелы населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов", - пишет глава области.

Сообщается, что в городе Купянск в результате ударов россиян повреждены хозяйственные постройки, произошел пожар. В селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрелов разрушен частный жилой дом.

От вражеских обстрелов никто не пострадал.

В Харьковской области рашисты не прекращают обстрелов. 6 января в поселке Двуречное частично разрушен лицей , который пожарные тушили три часа. Также в Купянске повреждено здание гражданской промышленности.

В ночь с 7 на 8 января российские террористы нанесли удары по Харьковской области. Погиб мужчина.

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