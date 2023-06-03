Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что россияне массированно били по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.

"Сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял село Ивашки Богодуховского района. В селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности", - говорится в сообщении.

В результате атаки погиб 67-летний мужчина.

Кроме этого, за прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района были повреждены 2 частных дома, произошел пожар. А в селе Александровка Богодуховского района в результате обстрелов окупантов разрушен дом.

Сообщается, что в результате очередного удара управляемыми авиабомбами по пгт Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. Погибли 2 человека – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 пожилых женщины и 3-летний мальчик.

В результате танковых обстрелов пгт Двулетняя Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет.

Также вблизи деревень Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. По уточненной информации, погибла 37-летняя женщина. Водитель автомобиля, мужчина 36 лет, получил ранение. Две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет получили ранения. Отмечается, что состояние мальчика тяжелое.

Кроме того, около 18:10 возле села Сулиговка Изюмского района в лесу, на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина 40 лет. От полученных травм погиб на месте.