Военные РФ ударили управляемыми авиабомбами по Харьковщине: 5 погибших, 10 раненых
Российский враг наносил массированный удар по Харьковской области. В результате атаки и подрыва неизвестных взрывных устройств 5 человек погибли, еще 10 получили ранения, среди них 4 ребенка
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что россияне массированно били по приграничным и прифронтовым населенным пунктам Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области.
"Сегодня в 4:30 утра враг из минометов обстрелял село Ивашки Богодуховского района. В селе поврежден двухэтажный многоквартирный и частный дома. Также поврежден объект гражданской промышленности", - говорится в сообщении.
В результате атаки погиб 67-летний мужчина.
Кроме этого, за прошедшие сутки в селе Лиман Чугуевского района были повреждены 2 частных дома, произошел пожар. А в селе Александровка Богодуховского района в результате обстрелов окупантов разрушен дом.
Сообщается, что в результате очередного удара управляемыми авиабомбами по пгт Ковшаровка Купянского района поврежден жилой дом. Погибли 2 человека – 61-летний мужчина и женщина 45 лет. Кроме того, получили ранения 3 пожилых женщины и 3-летний мальчик.
В результате танковых обстрелов пгт Двулетняя Купянского района ранения получили мужчина и женщина 70 и 73 лет.
Также вблизи деревень Морозова Долина и Лемищине Богодуховского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. По уточненной информации, погибла 37-летняя женщина. Водитель автомобиля, мужчина 36 лет, получил ранение. Две девочки 12 и 15 лет и мальчик 12 лет получили ранения. Отмечается, что состояние мальчика тяжелое.
Кроме того, около 18:10 возле села Сулиговка Изюмского района в лесу, на неизвестном взрывном устройстве взорвался мужчина 40 лет. От полученных травм погиб на месте.
- Российские военные 2 июня ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района. В результате обстрела погибли 2 человека, еще 4 получили ранения, среди них трехлетний ребенок.
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